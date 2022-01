Jeux critiques de la semaine 18 et perspectives d’affrontements potentiels en séries éliminatoires

Cette semaine, Warren et Ben décomposent les matchs avec les plus grandes implications en séries éliminatoires, notamment Chargers-Raiders (15h00), Steelers-Ravens (18h00), 49ers-Rams (23h00) et Saints-Falcons (29 :00). Ensuite, ils discutent des matchs éliminatoires potentiels du premier tour et des équipes qui pourraient être sur le point de faire une course (34:00), avant de partager qui, selon eux, est le plus susceptible d’atteindre le Super Bowl (54:00).

Hôtes : Warren Sharp et Ben Solak

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

