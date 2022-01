Jeux de meurtre et mystère – les meilleurs jeux de détective

Il était sept heures du matin et l’arôme du café s’élevait dans l’air comme le gaz de décomposition d’un gourdin mort depuis longtemps. Le détective McKeand réfléchissait à l’affaire, ruisselant d’indices alors que la pluie tapait sur sa fenêtre. « Quels sont les meilleurs jeux de détective? » se demanda-t-il. La réponse lui vint comme une balle de fusil de chasse dans l’orbite de l’œil.

Ils étaient là, les meilleurs jeux de mystère de meurtre, dansant dans sa vision périphérique comme des flotteurs oculaires après trop de whiskies. Les morceaux étaient tous là, et maintenant il n’avait plus qu’à les rassembler dans une sorte de format de liste – les gens aiment que leurs informations soient digestes, vous voyez ? Personne ne veut des faits qui s’enveniment dans l’intestin comme des plats à emporter réchauffés. Il leur montrerait. Il leur montrerait tous.

Ahem, voici les meilleurs jeux de détective.

Le retour de l’Obra Dinn



Ne vous laissez pas décourager par son style graphique monochromatique « 1 bit » inspiré des premiers jeux Macintosh – Return of the Obra Dinn est l’un des meilleurs jeux de mystère jamais créés. Vous commencez le jeu en embarquant à bord de l’Obra Dinn, un navire dont l’équipage a disparu. A vous de découvrir pourquoi. Il y a très peu de prise en main ici, et c’est ce qui le rend si satisfaisant. Vous trouvez les corps de l’équipage, voyez une vignette de leur mort et utilisez les autres indices dont vous disposez pour déduire qui est tout le monde à partir des journaux de bord du navire.

Le loup parmi nous



Le seul jeu auquel vous jouerez probablement où « les verres » est proposé en option aux côtés des réponses de dialogue, Le loup parmi nous vous met dans la peau du grand méchant loup, un détective célèbre dans le monde de ce conte de fées sombre. C’est du noir pur, s’ouvrant avec Bigby Wolf recevant une tête coupée dans un colis à sa porte. Vous n’avez jamais toutes les réponses, et il n’y a généralement qu’un choix entre « mauvais » et « un peu moins mauvais », mais vous vous sentez toujours comme un détective épluchant les couches d’une affaire. Parfois, il suffit de faire exploser la maison (ou de casser un verre de pinte dans la gueule d’un crétin).

La Noire



Les animations faciales de ce jeu étaient révolutionnaires au lancement. De nos jours, il peut sembler que tout le monde mâche un paquet entier de craquelins secs lorsqu’ils parlent, mais ces expressions exagérées sont la clé du jeu. Vous voyez, celui-ci consiste à lire les gens – chaque tic facial, chaque mastication d’une guêpe. Lorsque vous ne le faites pas, vous êtes libre d’explorer une magnifique reconstitution du Los Angeles des années 40.

Disco Elysée



Ne fais pas attention au vomi et à l’urine sur tes chaussures, mon pote. C’est juste un autre jour dans la vie d’un flic mauvais payeur qui aime les narcotiques et qui pourrait mourir d’une crise cardiaque si vous essayez d’attraper sa cravate, qui est en quelque sorte suspendue au ventilateur de plafond. Disco Elysium commence petit, vous demandant de trouver une chaussure manquante, mais cela s’ouvre bientôt sur un véritable jeu de mystère de meurtre, où vous êtes chargé de découvrir qui a tué le gars pendu à l’arbre derrière l’hôtel dans lequel vous séjournez. Rappelez-vous, vous pouvez tout aussi bien laisser le corps là-haut et découvrir qui vous êtes, chasser des cryptides ou vous lier d’amitié avec un enfant pour marquer des amphétamines à la place.

Son histoire



Son histoire ne vous dit rien au début. C’est juste vous et un ordinateur rempli de fichiers vidéo. En utilisant cette base de données, vous entrez des mots-clés spécifiques et trouvez des clips associés aux mots jusqu’à ce que vous finissiez par former une image du mystère dans votre tête. Utiliser de vrais acteurs au lieu de graphismes de jeux vidéo, c’est aussi voyeuriste que les jeux vidéo peuvent l’être.

The Witcher 3: chasse sauvage



Les sorceleurs sont des chasseurs de monstres, ce qui peut signifier qu’ils ne viennent pas immédiatement à l’esprit lorsque vous pensez aux meilleurs jeux de détective. Mais The Witcher 3 consiste à résoudre des mystères, et vous pouvez absolument les gâcher si vous n’y prêtez pas assez d’attention. Peu importe tant que vous êtes payé et que vous jouez à l’un des meilleurs RPG jamais créés.

Batman : le chevalier d’Arkham



Batman porte également le surnom de «plus grand détective du monde» dans l’univers de DC, nous devrions donc nous frapper à plusieurs reprises dans l’aine si nous ne l’incluions pas ici d’une manière ou d’une autre. Remarquez, si je me frappais à plusieurs reprises dans l’aine et que Batman venait étudier les conséquences, il serait capable de dire que je suis mort d’un traumatisme contondant aux soldats. Il utiliserait sa vision aux rayons X et verrait mes gonades toutes brisées. Il m’enverrait à l’asile d’Arkham. Quelle légende.

Hors-la-loi de l’hypnose



Bienvenue sur Internet avant que cela ne tourne mal et laissez les gars écrire des listes sur les coups de poing dans l’aine – un Internet antérieur aux JPG de singe et aux selfies de visage de canard. Un temps meilleur et plus pur. Inspiré par GeoCities, vous parcourez un réseau simulé à la recherche d’activités illégales, de pare-feu et de mots de passe au fur et à mesure.

Tueur de paradis



Explorez une île tropicale vivante et d’un autre monde à votre rythme et essayez de relier des indices à la suite d’un meurtre de masse. Très original et incroyablement magnifique, Paradise Killer est un autre grand jeu de détective qui vous permet de vous tromper, et où un seul élément de preuve peut remettre en question tout ce que vous pensiez être vrai.

Sherlock Holmes : Crimes et châtiments



Tout comme Batman, Sherlock est un autre gars pour qui nous devrions sacrifier notre aine. Il existe de nombreux jeux Sherlock, mais celui-ci est de loin le meilleur. Il ne vous dira pas si vous êtes sur la bonne voie ou non. Au lieu de cela, vous devez connecter physiquement les synapses ensemble dans l’esprit de Sherlock, lier les gens aux événements, avant d’interroger les sujets et de porter des accusations, même si vous êtes follement sur la bonne voie.

Colonne vertébrale



Vous êtes un raton laveur. La femme d’une souris disparue vous engage pour enquêter sur sa disparition, et il y a un bar à cocktails haut de gamme en ville où ils pourraient tuer et manger des clients. Toute fatigue accumulée dans le jeu de détective que vous pourriez avoir jusqu’à ce que ce point soit fermement secouée par Eggnut’s Backbone, qui semble presque provenir de l’ère beige du pointer-cliquer sur PC, mais a beaucoup plus dans sa manche. Les énigmes ici ne vous laisseront pas tomber pendant des jours, et les rebondissements sont de plus en plus absurdes. Mais l’histoire peut résister à cette raclée et maintenir un véritable sentiment de tension et d’intrigue jusqu’à la toute fin.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.