Jeux de Noël de dernière minute pour votre Nintendo Switch

Que vous preniez le train Switch depuis le lancement de l’ordinateur de poche hybride de Nintendo ou que vous sautiez à bord ce Noël, les jeux formidables ne manquent pas sur Nintendo Switch, Switch OLED ou Switch Lite.

Mais quels jeux Switch sont les meilleurs ? Il y a tellement de choix, et à quels jeux Switch devriez-vous jouer en premier ? Eh bien, nous avons passé au peigne fin certains des plus grands genres et sélectionné trois choix pour les meilleurs jeux à choisir pour Switch ce Noël. Vous trouverez ci-dessous un mélange de titres nouveaux et persistants, car nous sommes gentils comme ça.

Ceci est juste un avant-goût. Si vous êtes un fan d’un genre particulier et que vous recherchez plus de suggestions, il existe de nombreux autres jeux géniaux dans nos listes de genres complètes – cliquez simplement sur les en-têtes pour trouver toute une série de jeux du même style. Ce sont d’excellents jeux pour Noël (mais pas seulement pour Noël), pour quelqu’un qui vient de recevoir un tout nouveau Switch, Switch OLED ou Switch Lite, ou si vous êtes un propriétaire de Switch existant qui cherche à remplir les blancs de votre collection.

Si vous préférez vos aventures avec moins de chiffres à l’écran et un peu plus de combats et d’action captivants, voici notre sélection des meilleurs Action-RPG sur Nintendo Switch :

Le Switch est la console parfaite pour certains multijoueurs coopératifs locaux sur le téléviseur ou en mode Tabletop dans le train. Retirez simplement le Joy-Con et vous êtes prêt à partir. Voici nos jeux multijoueurs coopératifs préférés pour jouer sur le Switch :

Si vous aimez les combats numériques, vous avez le choix entre de nombreux combattants, que vous soyez un fan d’action de combat en tête-à-tête à l’ancienne ou de bagarreurs chaotiques en groupe. Voici nos choix pour les meilleurs jeux de combat pour Switch :

Au cours des années qui ont suivi le lancement de Switch, il a constitué un catalogue bien rangé de jeux de tir à la première personne, des classiques réédités aux ports « miracle » d’autres consoles de génération actuelle sur l’ordinateur de poche hybride de Nintendo. Voici nos jeux de tir à la première personne préférés sur Switch :

Si vous êtes un fan de choses qui se passent au milieu de la nuit, Switch a des jeux brillamment effrayants à son actif. Que vous préfériez jouer en mode portable avec les lumières allumées, ou connecter la console au téléviseur et augmenter le volume dans une pièce sombre, voici les jeux les plus effrayants que vous puissiez trouver sur Switch :

Il y a les coureurs, et puis il y a les coureurs de karting. Bien qu’il y ait un roi incontesté du kart sur les plateformes Nintendo, il y en a pas mal d’autres qui tentent de remporter la couronne de karting de Mario. Voici les meilleurs coureurs de karting sur Switch :

Alors que Switch facilite les matchs multijoueurs locaux, qu’en est-il si vos amis habitent à des kilomètres ou si vous souhaitez continuer à jouer contre eux lorsque vous rentrez chez vous ? Heureusement, il existe de nombreuses options multijoueurs en ligne fantastiques – voici notre sélection des meilleurs jeux multijoueurs en ligne sur Switch :

Que vous organisiez une fête pour la famille, des amis ou de vagues connaissances, il existe une multitude de super jeux de société sur Switch pour amener tout le monde dans la zone de plaisir. Jetez un œil à nos jeux de société préférés pour Switch :

Que vous soyez un fan de jeux de plateforme 2D classiques ou de vastes terrains de jeux 3D, Switch a ce qu’il vous faut – voici les meilleurs jeux de plateforme 2D ainsi que les meilleurs jeux de plateforme 3D que vous trouverez sur Switch :

Les consoles portables et les jeux de réflexion vont de pair depuis Tetris était fourni avec la Game Boy. Voici nos choix pour les meilleurs jeux de puzzle sur Switch pour garder votre esprit occupé et votre melon tordu :

Nous avons déjà fait du karting, mais voici notre sélection des meilleurs jeux de course sur Switch qui ne comportent pas de kart, de peau de banane ou de Blue Shell embêtant :

Si vous êtes à la recherche de quêtes épiques, de combats au tour par tour et que les heures et les heures de visionnage augmentent régulièrement à mesure que votre équipe se renforce, vous apprécierez probablement l’un des nombreux grands RPG traditionnels disponibles sur la console de Nintendo. La portabilité signifie que vous êtes beaucoup plus susceptible de pouvoir consacrer le temps nécessaire à ces joyaux, alors consultez nos choix pour les meilleurs RPG sur Switch :

L’humble shoot ’em up est un incontournable du jeu vidéo depuis l’aube du média, et Switch est devenu un paradis pour les fans de shmup. Découvrez ce que nous considérons comme les meilleurs shmups sur Switch :

Si vous aimez planifier une offensive contre l’ennemi à l’avance dans les moindres détails et arpenter le champ de bataille d’en haut, la sélection de jeux de stratégie sur Switch vous mettra dans votre élément absolu. Voici nos choix pour les meilleurs jeux de stratégie sur Switch :

Autres grands jeux Nintendo Switch

Nous avons rassemblé ci-dessus quelques jeux Nintendo Switch étonnants par leurs genres respectifs, mais avec une bibliothèque aussi vaste de jeux brillants, il serait négligent de notre part de ne pas mettre en évidence quelques autres grands jeux Switch …

Nous espérons que ceux-ci vous mettront sur la bonne voie au début de votre parcours Switch, ou vous aideront à combler certaines lacunes de jeu dans votre bibliothèque Switch. N’oubliez pas que si vous recherchez d’autres recommandations, assurez-vous de cliquer sur les en-têtes des sections ci-dessus et vous vous retrouverez avec une plus grande liste de jeux Switch fantastiques dans le genre de votre choix. Bon jeu à tous !

