Jeux de Noël – les meilleurs titres pour profiter de cette période festive

La saison des vacances signifie des choses différentes pour chacun de nous. Famille. Signification religieuse. Tradition. Et soyons réalistes, quelques jours bénis où nous pouvons jouer à de nouveaux jeux sans que les responsabilités habituelles de la vie ne nous écrasent le visage dans la boue.

Mais est-ce que les jeux connaissent leur importance pour nous pendant cette période ? Comment célèbrent-ils la saison au sein de leurs propres petits écosystèmes, et comment nous laissent-ils faire de même ? Eh bien, les résultats sont tombés et la réponse est un « neige et coups de poing » unanimes.

Voici donc des titres qui présentent Noël, l’évoquent à travers des événements saisonniers ou sont tout simplement fantastiquement adaptés pour occuper votre temps pendant la période. Tout ce que je peux dire, c’est: Dieu merci, il y a Animal Crossing.

Spider-Man : Miles Morales



Quand je pense à Noël, je pense aux araignées. Et au moins une petite partie de cela est due aux événements de Spider-Man: Miles Morales, qui s’ouvre avec le héros titulaire célébrant les vacances avec sa mère après un an à apprendre les ficelles du proverbe avec Peter Parker. Malheureusement, cette salubrité aux joues roses ne dure pas tout le jeu et avant trop longtemps, il s’agit principalement de mégacorps louches, de super-vilains révélant les façons alambiquées dont ils se sont croisés et les gens se font frapper si fort qu’ils volent jusqu’au sommet des gratte-ciel. Pourtant, les vacances sont à l’honneur, il y a de la neige au sol, et cela nous suffit.

Die Hard Vendetta



Il y a probablement des gens qui redoutent en ce moment de voir leur famille élargie pendant la période des fêtes, car ils ont eu des confrontations très personnelles avec eux pour savoir si Die Hard est ou non un film de Noël. Espérons juste que ces gens ne trouvent pas cet article, car je ne suis pas sûr de pouvoir en combattre plus d’un à la fois.

En tous cas. Die Hard Vendetta. Il a 19 ans et ce n’est même pas très bon. Mais Noël est une question de tradition, et le débat Die Hard est considéré avec autant d’affection que n’importe quelle tradition de Noël à ce stade.

Traversée d’animaux : nouveaux horizons



OUI Animal Crossing. Ce jeu comprend. Pas de démonstrations d’ultraviolence ici, non monsieur. Juste un mois complet de joie festive, des arbres scintillants de petites lumières joyeuses, des maisons de joueurs décorées avec des articles de saison, le tout menant au Toy Day. Le jour du jouet, vous aidez Jingle le renne au nez noir à livrer des jouets en faisant de petites courses, chacune plus saine que la précédente. Il n’y a pas de demi-mesures ici – il y a en fait un nombre surprenant de jouets à fabriquer, chacun avec des variations de couleurs différentes. C’est bon. Nous avons donné le ton maintenant. Plus comme ça s’il vous plaît, l’industrie des jeux.

La division



«C’était la nuit après le Black Friday, et dans tout le pays, un virus se propageait… quelque chose, quelque chose. Ouais, pour être honnête, nous avons perdu un peu d’enthousiasme pour le sombre complot de The Division ces derniers temps, mais si vous regardez au-delà de la dévastation, il y a une belle neige qui recouvre Manhattan.

Le RPG d’action rencontre le MMO a eu une suite en 2019, mais il a commis la terrible erreur de ne pas être hivernal et de s’exclure ainsi de la contestation pour l’inclusion sur cette liste. Alors qu’Ubisoft regrette sûrement ses décisions, il peut au moins se consoler du fait que l’original a fait la coupe.

Les origines de Batman Arkham



Chaque famille a ses propres petites traditions la veille de Noël. Certaines personnes vont à la messe de minuit, ou se rassemblent autour du piano pour chanter des cantiques. Notre foyer ? Nous préparons un gros lot de Kartoffelsuppe selon une vieille recette familiale et regardons Home Alone. Et dans la maison Batman, ils aiment repousser une succession de méchants cerveaux criminels avant le matin de Noël.

Debout au-dessus d’Arkham, toute enneigée et pittoresque, la cape s’agitant joyeusement, est l’un des véritables plaisirs du jeu vidéo. Aussi tous les coups de poing et gadgets au bon moment et la Batmobile.

Dead Rising 4



Le grand truc de Dead Rising, comme les films de George A. Romero, est de trouver des décors parfaitement amicaux et civils pour mettre en scène une apocalypse zombie. C’est cette juxtaposition entre le centre commercial et les cadavres cannibales réanimés qui vous saisit et vous fait penser à des choses de commentaires sociaux. Et il en va de même avec Noël à Willamette, Colorado.

Dans tout autre scénario, ce serait une charmante petite ville pour célébrer les vacances. Tout autre scénario qu’un afflux de cadavres. Ce sont souvent ces belles marges qui font ou détruisent un bon Noël, n’est-ce pas.

Max Payne



Mon Dieu, cela ne s’avère pas très festif du tout, n’est-ce pas. Mais bon, allons-y. Max Payne est un jeu sur un détective de police en deuil qui traque un réseau de drogue à la suite du meurtre de sa femme et de son bébé, et il fait toujours des cauchemars à propos de les retrouver morts dans sa maison, et pour une raison quelconque, ces cauchemars sont pleins de plate-forme énigmes.

Encore – neigeux, n’est-ce pas ? Et pour parler honnêtement, Remedy est si doué pour la narration dans les jeux d’action que nous renoncerions à notre propre fête d’anniversaire pour une nouvelle tranche de Max Payne.

Red Dead Redemption 2



Il y a des jeux sur Noël – dont il y en a très peu, comme cette liste l’atteste – et puis il y a des jeux dont la portée et les qualités immersives en font des accompagnements parfaits pour cette semaine magique entre Noël et Nouvel An où personne ne sait quel jour on est ou obtient habillé ou passe 24 heures sans manger de chocolat. S’il vous plaît, bienvenue sur scène, mesdames et messieurs : Lisez Dead Redemption 2.

Ce n’est pas le genre de jeu que vous montrez aux parents de visite plus âgés, car à tout moment, il y a au moins 25% de chances que quelqu’un soit attaché sur le dos de votre cheval et il serait impossible d’expliquer pourquoi (plaisir au cœur noir). Mais ce que c’est, c’est un Far West de plain-pied dont chaque détail étonne.

Assassin’s Creed Valhalla



Les Vikings n’ont pas fait Noël. Ce qu’ils ont fait, cependant, c’est se régaler dans des salles de banquet massives chauffées par des feux ouverts, boire de l’hydromel dans de très grands gobelets et vivre dans des endroits où il neige assez souvent. C’était comme Noël tous les jours pour eux ! Ou l’aurait été s’ils avaient su ce que c’était.

Cela n’a pas empêché Assassin’s Creed Valhalla d’introduire un événement festif en décembre dernier rempli d’objets saisonniers et de nouvelles quêtes. Comme Red Dead Redemption 2 ci-dessus, c’est l’un de ces jeux passionnants à apprécier au cours de quelques jours de congé.

Tueur à gages 3



À droite. La maison directement maintenant. Nous avons eu des cow-boys qui s’entretuent, des Vikings qui s’entretuent, des super-héros qui tuent pratiquement tout le monde et un virus mortel. Je ne peux pas m’empêcher de penser que je n’ai pas très bien rempli ce mémoire. Pourquoi ne pouvez-vous pas tous être plus gentils, les jeux ? Quoi qu’il en soit, voici Hitman. D’ordinaire, l’agent 47 est aussi joyeux qu’un formulaire de déclaration de revenus, mais toutes les règles habituelles disparaissent en décembre lorsque Io Interactive présente les événements de Noël pour son trio de bacs à sable d’assassinats superlatifs.

La mission Holiday Hoarders vous oppose à un duo criminel nommé Harry et Marv, alors évidemment, je suis déjà à bord. Certains pourraient soutenir qu’assassiner des gens n’est pas du tout Noël, même si ces gens ont des noms qui coïncident avec les personnages des films de Noël classiques. Mais ces gens n’ont pas vu 47 dans une tenue de Père Noël, donc je jette leur témoignage hors du tribunal.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.