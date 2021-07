Jeux de Tokyo | Doncic préfère l’or olympique

La question était compromettante, mais Luka Doncic n’a pas hésité à répondre. « Que préfères-tu gagner : l’or olympique avec la Slovénie ou le ring NBA ? les pré-olympiques qui s’achèvent ce dimanche à Kaunas. « Je dirais l’or. Si vous jouez avec votre pays, cela signifie beaucoup. Bien que cela ne me dérangerait pas des deux “, a-t-il répondu l’étoile des non-conformistes de dallas. Sa priorité définit le niveau d’engagement envers son équipe, dont il a fait preuve lors du match décisif contre la Lituanie : 31 points, 11 rebonds et 13 passes décisives. Une performance galactique, du genre auquel vous êtes habitué dans la ligue nord-américaine. Doncic sera aux Jeux, grande nouvelle pour l’événement, qui recevra une figure de projection mondiale, et affrontera L’Espagne en phase de groupes, le pays où il a grandi en tant que joueur.

Doncic sera à Tokyo, en effet, mais il aurait très bien pu rester à l’extérieur. Pas à cause de sa carrière dans cette Pré-Olympique, qui La Slovénie a assez dominé, mais à cause de la structure paradoxale du basket-ball international. Car c’est une chose pour les joueurs de vouloir jouer avec leur pays, comme le montre le désir de Magic Luka, et une autre est qu’ils le peuvent toujours. D’une part nous avons la NBA sur le point, en toute indépendance vis-à-vis de la FIBA ​​et même des Jeux. En fait, la ligue se joue encore ces jours-ci : ce mardi elle commencera la finale entre Milwaukee et Phoenix. Les Dallas ont été éliminés au premier tour des playoffs, permettant à Doncic de se rendre à Kaunas. Et d’autre part, La Slovénie a atteint les pré-olympique avec une invitation. Malgré avoir remporté l’Eurobasket en 2017, il n’a pas pu disputer la Coupe du monde 2019, car il a succombé au Windows, une compétition dans laquelle la NBA ne joue pas, en raison d’une coïncidence de dates, ni l’Euroligue, car ils ont dit qu’ils le faisaient. ne veux pas être moins. Un système qui a déjà exclu Doncic de la Coupe du monde… et qu’il aurait également pu le renvoyer des Jeux.