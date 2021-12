Jeux de trésor qui nécessitent des ports de commutation ou des suites

Pendant les vacances, nous republions certains de nos meilleurs reportages, interviews, articles d’opinion et points de discussion des 12 derniers mois de la part du personnel et des contributeurs – des articles qui, selon nous, représentent notre meilleur de 2021. Vous y trouverez notre mélange habituel de prévenance, de frivolité, d’expertise rétro, de nostalgie du jeu et, bien sûr, d’enthousiasme pour tout ce qui concerne Nintendo. Profitez!

Le studio japonais bien nommé Treasure – malgré son penchant pour se concentrer sur des formats moins populaires et ses sorties peu fréquentes et parfois uniquement au Japon – est depuis longtemps un développeur célèbre dans tout le jeu pour l’originalité constante et la qualité pure qui s’exécute. par son travail. Formé en 1992 par un groupe d’anciens employés de Konami, sa production a rapidement élevé l’entreprise au statut de «légendaire».

Mais où est-il maintenant ? À part la présence bienvenue d’Ikaruga sur Switch et une poignée de titres inclus presque par défaut dans le pack Sega Mega Drive Classics, Treasure et sa marque unique de jeux sont visiblement absents de la génération actuelle de jeux. Franchement, ils nous manquent et nous aimerions les voir revenir et faire ce qu’ils font le mieux – montrer à tout le monde comment c’est fait.

Mais lequel de leurs nombreux jeux dont on se souvient avec émotion devrait faire une glorieuse réapparition sur la console actuelle de Nintendo ?

La seule réponse correcte est bien sûr « Tous », mais comme cela en fait un article assez court et ennuyeux, concentrons-nous plutôt sur quelques-uns qui rendraient définitivement le jeu moderne meilleur simplement pour exister ou, à tout le moins, seraient un atout indéniable pour la bibliothèque déjà excellente de la Switch.

Et quel meilleur endroit pour commencer qu’au tout début ? Gunstar Heroes était la première version de Treasure et reste le choix de nombreux run ‘n’ gunners. Après vingt-huit ans, il se sent toujours comme l’un des exemples les plus brillants et les plus bruyants de son genre, ambitieux presque jusqu’à l’absurdité même pour ceux qui ne comprennent pas à quel point les développeurs ont dû pousser la Mega Drive pour en faire une constante ruée vers des trucs « impossibles » une réalité.

Le puriste en nous dit que nous aimerions revoir ce titre légendaire de tir sur plate-forme d’action dans une magnifique HD 2D imbibée de couleurs en plus de son suivi GBA 2005 extrêmement cher, Gunstar Super Heroes, mais nous savons qu’il y a à peu près autant de chances que cela se produise que Nintendo annonce le F-Zero GX HD. Même ainsi, il n’y a aucune raison pour que cette duologie frénétique ne puisse pas survivre à une mise à jour 3D – personne n’accuserait Bayonetta, Devil May Cry 3, Vanquish ou tout autre jeu cinétique lourd de manque de profondeur technique ou d’action à couper le souffle après tout.

Et s’il y a une chose que nous savons déjà que Treasure peut bien faire, c’est l’action 3D élégante ; comme le prouve le classique N64 Sin & Punishment et sa tout aussi merveilleuse suite sur Wii, Sin & Punishment: Successor of the Skies. Un simple pack double Switch de ces deux-là suffirait à envoyer tous ceux qui souhaitent une prise de vue parfaitement orchestrée à l’écran directement au paradis du jeu à lui tout seul, une véritable suite pour en faire une trilogie deviendrait presque certainement un enregistrement de pré-commande. breaker uniquement sur la réputation de la série.

Gunstar Heroes et Sin & Punishment étaient dans l’esprit assez similaires à leurs propres successeurs et il est juste de supposer qu’une toute nouvelle entrée le serait également. Mais qu’en est-il d’un concept Treasure qui semble très différent d’un jeu à l’autre, comme la série de tireurs multidirectionnels Bangai-O ? Que vous préfériez la campagne pleine de fruits de l’espace fou de l’original N64 ou les énigmes autonomes du jeu DS innovant Bangai-O Spirits, il ne fait aucun doute que l’un ou l’autre style – ou encore une autre réimagination ludique de la formule de contre-missiles – serait sentez-vous comme chez vous sur la Switch.

Continuer sur ce chemin de pensée similaire mais différent nous amène à Héros gardien et le jeu GBA bien intentionné mais inégal, Advance Guardian Heroes. Tout, d’une aventure épique à défilement horizontal RPG-lite contre les armées du ciel et de l’enfer à un combattant de tournoi magique basé sur une arène pourrait être extrait du cadre existant, et avec le multijoueur en ligne et sur canapé maintenant plus facile que jamais à mettre en œuvre, pourrait-il y avoir un meilleur moment pour faire revivre cette tranche coopérative d’éclat d’épée? Nous ne le pensons pas.

Fier et seul se trouve Alien Soldier, le jeu qui demandait « Si les boss sont le point culminant de chaque niveau, pourquoi perdons-nous le temps de tout le monde avec les autres éléments ? ». Cette merveille 16 bits est un gant intense d’action brute qui pousse constamment les joueurs à se mettre en danger, un jeu où un peu d’entraînement et de bravoure peuvent transformer des batailles unilatérales apparemment impossibles en des rencontres dévastatrices qui voient vos ennemis vaincus en quelques secondes.

Contrairement aux autres titres mentionnés ci-dessus, celui-ci n’a jusqu’à présent eu aucune suite, spirituelle ou autre, du tout. En fait, son héros principal, l’homme-oiseau humanoïde imparable Epsilon Eagle, n’a pas eu autant de camée effronté qu’un esprit Smash Bros. Après vingt-six ans (et ce n’est pas fini), tout le monde mérite certainement une autre chance de vivre ces montagnes russes ininterrompues de combats en tête-à-tête infiniment créatifs et incroyablement difficiles ? Imaginez une nouvelle entrée associée au look net dessiné à la main de Streets of Rage 4 ou aux gros pixels faux rétro et aux lignes de balayage d’imitation de Blazing Chrome et essayez de ne pas soupirer avec nostalgie pour ce qui pourrait être…

Nous terminerons avec le jeu Treasure qui n’est pas seulement déjà sur le Switch, mais qui est également la suite d’un jeu précédent : Ikaruga, qui a été surnommé Project R.[adiant]S[ilvergun]-2 quand il était en développement. Le genre shmup dans son ensemble est sinon en train de connaître une véritable résurgence, du moins est finalement apprécié comme étant plus que ces jeux que vous pouvez terminer en une demi-heure du premier coup. Il est logique de relancer le changement de couleur le plus tôt possible, n’est-ce pas ?

Bien sûr, tous ces vœux pieux ignorent un problème particulièrement épineux : Treasure n’aime pas faire de séquelles même lorsqu’ils se contredisent et font des séquelles, et c’est en partie la raison pour laquelle nous les aimons – tout ce que fait Treasure est presque toujours nouveau et frais, et même lorsque cela crée quelque chose qui n’est pas complètement différent de tout ce qui a précédé, il s’est généralement écoulé si longtemps entre les deux itérations que cela n’a pas vraiment d’importance de toute façon.

Ainsi, nous rêvons de continuations imaginaires de tous nos anciens favoris et souhaitons très fort autre chose à la place – que Treasure revienne sous quelque forme que ce soit. Le dernier match que l’équipe s’est fait était Bangai-O HD : la fureur des missiles – il y a maintenant une dizaine d’années – et le dernier projet qu’ils ont développé était Gaist Crusher God pour Capcom, un titre 3DS que nous qualifierons poliment ici de « décevant ».

Treasure mérite mieux que d’être un souvenir décoloré soutenu uniquement par des rééditions rétro, et le jeu mérite mieux que de se passer de Treasure.

Que pensez-vous de notre wishlist ? Quels jeux Treasure aimeriez-vous voir sur la Switch ?