Jeux détestés qui sont vraiment bons ⋆ .

Metal Gear Solid 2 – la plupart des gens y sont venus (photo: Konami)

Les lecteurs nomment les jeux qui, selon eux, ne méritent pas leur mauvaise réputation, de Fallout 76 à DmC Devil May Cry.

Le sujet du Hot Topic de cette semaine a été suggéré par le lecteur Dory. Cela impliquait des jeux qui sont considérés comme terribles mais que vous aimez, des jeux considérés comme médiocres, ou même quelque chose qui est reconnu comme étant bon mais que vous pensez que c’est encore mieux.

Nous avions beaucoup de suggestions de différences dans chaque catégorie, mais les réponses les plus courantes étaient No Man’s Sky et des jeux en tant que service comme Fallout 76 et Sea Of Thieves.

Le temps guérit toutes les blessures

Je pense que Metal Gear Solid 2 doit en être l’ultime exemple. Surtout quand il est sorti pour la première fois, tout le monde l’a détesté à cause du switcheroo avec Raiden et, vous savez, c’est fou comme une boîte de grenouilles. Mais je pense que sa réputation s’est améliorée au fil des ans, car Raiden a été lentement accepté dans le cadre de la franchise.

C’est un excellent jeu et bien que 3 et 5 soient également bons, c’est de loin ma suite préférée. Il a beaucoup mieux vieilli que le premier match et pourtant il a toujours le même niveau de fou (sinon plus) sans paraître fatigué et trop indulgent comme les derniers jeux.

D’accord, c’est trop indulgent, je l’admets, mais tous les jeux Hideo Kojima le sont. Bien sûr, la principale raison pour laquelle le jeu a vu sa réputation s’améliorer ces dernières années est le discours à la fin sur Internet et la façon dont l’information et la vérité perdent leur sens, ce qui n’avait pas beaucoup de sens en 2001 mais qui aujourd’hui est la preuve que Kojima possède une machine à remonter le temps.

Cubby

Changer d’opinion

J’allais dire Zelda: The Wind Waker pour ça, mais pour être honnête, je ne sais plus quel genre de réputation il a. Quand il a été dévoilé pour la première fois, tout le monde l’a détesté parce qu’il avait des graphismes caricaturaux et que les dessins animés sont pour les bébés (les gens se plaignent des joueurs maintenant, mais ils étaient bien pires!) a bien mieux résisté à l’épreuve du temps que tout autre jeu de la série.

Le jeu réel cependant… Je pense que c’était toujours assez mauvais. Le troisième acte inachevé, la navigation ennuyeuse, les donjons bons mais trop familiers. Sa réputation a changé au fil du temps, mais je pense que cela revient toujours à être une entrée moindre dans la série même si les raisons sont différentes.

Onibee

Un cinglé écrit…

Je dois admettre que je suis l’un de ces cinglés qui joue à Fallout 76 depuis sa sortie et je n’ai pas peur de l’admettre. C’est toujours ridicule, même s’il est beaucoup amélioré par rapport à l’endroit où il était au lancement, mais j’aime tellement la liberté du jeu et le monde de Fallout que cela me fait revenir.

Il n’aurait jamais dû être publié dans l’état où il l’était, je suis d’accord, mais l’idée de créer votre propre colonie et de travailler avec d’autres survivants est excellente et pour mon argent, une expérience globalement meilleure que Fallout 4.

Les graphismes ont commencé à un niveau si bas, même si je ne sais pas comment Bethesda va le maintenir dans la prochaine génération sans simplement recommencer et faire une suite. Mais je serai là pour ça si c’est ce qu’ils font!

Dylan

Aucune cause perdue

C’est une évidence à venir à l’esprit maintenant, étant donné le remaster récent, mais la réputation de NieR Replicant a explosé depuis NieR: Automata. Je ne pense pas que beaucoup de gens l’ont vraiment remarqué lors de sa sortie sur PlayStation 3, mais après le succès des Automates, il a finalement attiré l’attention qu’il méritait et les gens ont commencé à voir le génie de Yoko Taro.

Comment est-ce arrivé, je n’en ai aucune idée. Où Square Enix a eu l’idée de même faire une suite au jeu est un mystère, mais Dieu merci, ils l’ont fait. Cela montre simplement qu’il n’y a pas de causes perdues et, comme nous l’avons vu ces dernières années, presque tous les jeux peuvent revenir avec une suite ou un remaster, même si vous pensez qu’il est complètement mort et oublié.

Kongdale

Bataille des Dantes

Bonne question ici et la première chose à laquelle j’ai pensé était DmC Devil May Cry, que je pensais avoir été très injustement traité. Presque toutes les plaintes portaient sur la couleur des cheveux de Dante et d’autres détails insignifiants (c’est un idiot idiot dans les anciens jeux aussi!) Tout en ignorant que le jeu se déroule très bien.

Vous pouvez vous demander si cela joue aussi bien que les autres jeux, mais pour moi, c’est définitivement là-haut et l’important est que leur apparence et leur jeu soient différents, plutôt que d’être simplement un autre quasi-remake.

Cela ne me dérange pas vraiment qu’il y en ait un autre car je pense qu’il a fait son travail, mais pour moi, il est tout aussi bon que le reste de la série et meilleur que 1, 2 et 4.

Pivot

Suite supérieure

Je ne sais pas comment Bioshock 2 est considéré comme une règle, mais j’ai toujours eu le sentiment qu’il n’a jamais été considéré comme une suite appropriée car ce n’était pas par le développeur d’origine. Pour mon argent, c’était beaucoup mieux que Bioshock Infinite.

C’était certainement mieux en tant que tireur et je pensais que les Big Sisters étaient un ajout logique et soigné et que le jeu avait une bonne tournure dans l’histoire qui n’était pas aussi spectaculaire qu’Infinite. Il a également trouvé un moyen d’être mis sur Rapture sans que cela paraisse trop artificiel ou répétitif. Alors qu’Infinite n’a pas pu résister à revenir en arrière et a totalement ruiné la chance de faire en sorte que la série n’y soit pas liée.

Ansel

Plus: Jeux



Préférences personnelles

Je pense que les préférences personnelles pour les jeux sont comme apprécier des films et des livres. Vous pouvez dire la colère de certains joueurs pour une critique critique d’un jeu par les commentaires abusifs qu’un critique peut avoir! Le sentiment que je ressens des lecteurs en colère est que les critiques de jeux et de films jouent / regardent et examinent de nombreux jeux / films et peuvent être plus insensibles et peut-être moins impressionnés à mesure qu’ils parcourent de nombreux titres.

Je trouve que pour moi, les critiques sont dans un bien meilleur endroit pour revoir ces titres, et peuvent donner une opinion beaucoup plus juste, et quand un titre a vraiment été loué, alors cela doit être un diamant d’un jeu ou d’un film. J’ai moi-même joué à des jeux mal reçus et regardé des tas de films critiqués par des critiques très acharnés au fil des ans, mais j’ai été très surpris et je les ai vraiment appréciés.

No Man’s Sky a eu des problèmes dès le départ. Il a finalement réussi à être un jeu primé, grâce à une équipe dédiée qui le met constamment à jour et l’ajoute de plus en plus de contenu et de gameplay. J’espère que Cyberpunk 2077, comme The Witcher 3, sera corrigé pour devenir un jeu très jouable et bien mieux reçu à l’avenir.

J’ai déjà dit que Mass Effect: Andromeda a frotté les joueurs dans le mauvais sens et je peux 90% voir pourquoi! Mais mes préférences personnelles étaient très chaleureuses et j’ai finalement surmonté la terraformation légèrement ennuyeuse des différentes planètes, puis j’ai finalement profité des petites quêtes intéressantes et des missions d’histoire. Le jeu s’est terminé avec beaucoup de bons souvenirs, en raison de la vie d’un rêve de science-fiction. Je ne peux pas faire tout cela dans la vraie vie, et le jeu a rempli ce désir pour moi.

Peut-être que certains jeux doivent mûrir un peu pour devenir des classiques ou, comme Fallout 76, les ajouter continuellement avec diverses mises à jour jusqu’à ce que, comme No Man’s Sky, il soit assez bon. Vampire: The Masquerade et Star Wars: Knights Of The Old Republic 2 avaient une communauté de mods qui améliorait les jeux des jeux légèrement médiocres ou OK qu’ils étaient initialement.

Mais même les critiques peuvent parfois se tromper, comme en 1982 quand un certain film Blade Runner est sorti et cela est finalement devenu un classique et l’un de mes films préférés de tous les temps; tout comme The Thing de John Carpenter, également sorti en 1982, et un autre classique.

Il y en a pour tous les goûts et même si ce n’est pas la tasse de thé de tout le monde, tant que le produit a quelque chose d’intéressant et qu’il est raisonnablement développé, il sera apprécié par quelqu’un, quelque part à coup sûr.

Alucard

