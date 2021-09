Jeux d’octobre gratuits pour PS Plus et Xbox Gold | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, Persia parle des jeux gratuits auxquels vous pouvez jouer avec un abonnement PS Plus ou Xbox Gold. Sony a maintenant officiellement annoncé les jeux PlayStation Plus gratuits pour octobre 2021, qui comprennent un jeu PlayStation 5, Hell Let Loose, ainsi qu’une paire de jeux PlayStation 4, PGA Tour 2K21. et Mortal Kombat X. Du côté Xbox, Microsoft a annoncé les titres gratuits Games With Gold à venir en octobre, notamment Aaero, Hover, Castlevania: Harmony of Despair et Resident Evil Code: Veronica X.

Le nouvel emploi du développeur d’Horizon: Forbidden West, Guerrilla Games, montre que la société cherche à embaucher un concepteur principal de systèmes sociaux et un concepteur principal de système narratif, qui indiquent tous deux qu’un jeu multijoueur est en préparation.

Enfin, Persia parle de l’acquisition par Netflix de Night School Studio, le développeur derrière Oxenfree, Afterparty et Next Stop Nowhere. Le développeur est le premier studio de jeux acheté par Netflix, qui a annoncé plus tôt cette année son intention de se développer dans l’industrie des jeux vidéo. Semblables aux émissions et aux films de Netflix, les jeux seront également inclus dans les abonnements au service, avec l’avantage supplémentaire de ne pas avoir de publicités ni d’achats intégrés.

Pour plus d’informations sur tous les sujets d’aujourd’hui, veuillez visiter gamespot.com.