Jeux en milieu de semaine, Premier League XI, changements de règles et plus encore dans le sac postal

Musa et Ryan discutent de certains des résultats en milieu de semaine (3:58) avant de plonger une fois de plus dans le sac postal. Ils construisent une Premier League XI, en utilisant un seul joueur de n’importe quel club (9h40), et discutent du temps de jeu de Christian Pulisic (18h55), en supprimant une chose du jeu (21h53), des passes et des courses (26 : 03), quelles règles du football ils changeraient, si les extraterrestres jouent le beau jeu (32:20), les équipes à ne jamais abandonner (38:42), et qu’ils aimeraient voir jouer dans différentes positions (43:40 ).

Hôtes : Musa Okwonga et Ryan Hunn

Producteur : Ryan Hunn

Aide supplémentaire à la production : Isaiah Blakely

