Jeux et accessoires Nintendo Switch à venir pour août et septembre 2021

Ci-dessous, nous avons répertorié certains des points forts à venir des grands jeux Switch prévus pour août et septembre.

Initialement prévu pour une sortie en 2020, comme pour tant de jeux No More Heroes 3 a été poussé cette année. Entre-temps, nous avons apprécié les deux jeux Wii originaux de Travis Touchdown sur Switch, et nous avons également apprécié l’histoire parallèle de Travis Strikes Again: No More Heroes, mais cette suite semble prête à livrer le Touchdown complet au trône de porcelaine et à l’épée laser. de l’expérience.

Le troisième chapitre de Suda51 dans la trilogie NMH arrive fin août.

L’ennemi juré de Mario, Wario, apporte enfin sa marque de chaos de micro-jeux à Switch sous la forme de WarioWare : Get It Together !, l’entrée tant attendue de Switch dans la série qui comprend désormais un mode 2 joueurs simultanés et la possibilité de jouer non seulement en tant que méchant titulaire, mais aussi en tant que ses amis. Nous bagy 9-Volt!

Cela fait trop longtemps que nous ne nous sommes pas adonnés à des micro-jeux maniaques, nous avons donc hâte d’y jouer le 10 septembre.

Cette suite est arrivée à l’origine sur PS4 en 2018, et nous espérions que cela pourrait trouver son chemin vers Switch depuis le port de Wrath of the White Witch. Situé 100 ans après les événements de ce jeu, il a été annoncé pour Switch en mai sous des formes physiques et numériques.

Ni No Kuni II présente un style artistique similaire à celui de Ghibli qui a attiré l’attention de tout le monde en 2011, et la version Switch – surnommée Prince’s Edition et sortie le 17 septembre – contient également The Tale of a Timeless Tome, The Lair of the Lost Lord et le DLC Le Pack Aventure.

