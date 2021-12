Jeux et accessoires Nintendo Switch à venir pour décembre 2021 et janvier 2022

Oh putain, c’est déjà la fin de l’année ! Oui, 2021 est passé comme un… comme un zip. Ahh, allez-y doucement avec nous – ça a été une de ces années super longues/super courtes !

Oui, alors que 2022 se précise, nous avons pris la liberté de rassembler les prochains temps forts des grands jeux Switch qui sortiront en décembre et janvier. Si vous souhaitez développer votre cerveau, le salir avec de délicieuses saletés sur le thème de Danganronpa, ou remonter dans le temps pour attraper des Pokémon dans le passé, il y a beaucoup à faire au cours des deux prochains mois.

Sous les lancements physiques ci-dessous, vous trouverez également une sélection d’autres jeux sortis à partir de décembre – généralement des versions physiques de jeux Switch eShop auparavant uniquement numériques – ainsi qu’une sélection d’accessoires Switch et de périphériques associés disponibles dans les mois à venir alors que nous commençons à chercher la nouvelle année et au-delà.

Prendre plaisir!

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Sur cette page:

Big Brain Academy: Brain vs. Brain – 3 décembreDanganronpa Decadence – 3 décembrePokémon Legends: Arceus – 28 janvierPlus de jeux Nintendo Switch impressionnantsDes accessoires géniaux pour votre Switch

Annoncée un jeudi calme début septembre, la série Big Brain Academy — le frère légèrement plus détendu de Brain Age / Entrainement Cerebral de l’époque de la Nintendo DS — est de retour avec Big Brain Academy : Brain vs. Brain on Switch.

Avec des combats basés sur le cerveau à 4 joueurs, vous pourrez également combattre des cerveaux du monde entier via une nouvelle ligne où vous défiez les données fantômes d’autres personnes dans un scénario de sorte cerveau contre cerveau. C’est sorti le 3 décembre – aujourd’hui! – et nous avons apprécié notre temps avec elle. Consultez notre revue pour voir exactement combien.

Quatre portions de Danganronpa tombent le même jour, il y a donc beaucoup de choses à faire pendant les vacances si vous êtes un fan de cette série de romans visuels sombres et hilarants. Tous les jeux sont disponibles séparément sur Switch eShop, y compris les éditions du 10e anniversaire de Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition, Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition et le nouveau Danganronpa S: Ultimate Summer Camp.

C’est beaucoup de roman visuel de Spike Chunsoft pour une seule journée, mais dagnabit si nous ne sommes pas prêts pour Danganronpa! Consultez nos critiques individuelles ou la critique de Danganronpa Decadence pour connaître nos verdicts sur cette série délicieusement sournoise.

Confirmé pour un 28 janvier 2022 lancement, Pokémon Legends : Arceus se déroule il y a bien longtemps dans la région de Sinoh (Gen 4 pour les non-Poké Fanatics) et vous voit dans une aventure pour compiler le tout premier Pokédex de la région. Nous avons récemment revisité cette région dans les remakes de Switch Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, mais nous pourrons remonter dans le temps dans ce spin-off qui semble pouvoir bouleverser le modèle éprouvé. -formule un peu rassis des jeux principaux.

Cela promet une autre saveur de l’aventure Pokémon et nous sommes ravis de voir comment ce spin-off peut emmener le Pokéverse dans de nouvelles directions en 2022.

Plus de jeux Nintendo Switch impressionnants

Outre les jeux mis en évidence ci-dessus, il existe de nombreux autres jeux de vente au détail Switch qui pourraient vous plaire en décembre et au-delà.

Accessoires impressionnants pour votre commutateur

Et enfin, voici une sélection des meilleurs accessoires Switch à venir en décembre et au-delà, pour votre considération.

Alors c’est tout pour décembre et janvier — avons-nous manqué quelque chose ? Faites-nous savoir avec un commentaire et dites-nous également si vous avez pré-commandé l’un de ces cadeaux !