Jeux et accessoires Nintendo Switch à venir pour janvier et février 2022

Image : La société Pokémon

Eh bien, c’est arrivé, nous sommes entrés dans une nouvelle année. Alors que les 12 mois précédents ont apporté de nombreux jeux passionnants, nous suggérons que 2022 ressemble à une année exceptionnelle.

Alors que 2022 démarre, nous avons pris la liberté de rassembler quelques points saillants du jeu Switch à venir en janvier et février; c’est généralement une période plus calme dans les sorties de jeux, mais Nintendo va partiellement à l’encontre de cette tendance. Oui, il y a une grande version de Pokémon, et plus encore.

Sous les lancements physiques ci-dessous, vous trouverez également une sélection d’autres jeux sortis au cours des deux prochains mois – généralement des versions physiques de jeux Switch eShop auparavant uniquement numériques – ainsi que des accessoires Switch et des périphériques associés disponibles dans les mois à venir au fur et à mesure que nous nous préparons. pour une autre grande année de jeu.

Profitez!

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Sur cette page:

Pokémon Legends : Arceus – 28 janvierLife is Strange : True Colors – 25 févrierPlus de jeux Nintendo Switch impressionnantsAccessoires géniaux pour votre Switch

Confirmé pour un 28 janvier 2022 lancement, Pokémon Legends : Arceus se déroule il y a bien longtemps dans la région de Sinoh (Gen 4 pour les non-Poké Fanatics) et vous voit dans une aventure pour compiler le tout premier Pokédex de la région. Nous avons récemment revisité cette région dans les remakes de Switch Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, mais nous pourrons remonter dans le temps dans ce spin-off qui semble pouvoir bouleverser le modèle éprouvé. -formule un peu rassis des jeux principaux.

Cela promet une autre saveur de l’aventure Pokémon et nous sommes ravis de voir comment ce spin-off peut emmener le Pokéverse dans de nouvelles directions en 2022.

Un titre qui a mis un peu plus de temps à arriver sur Switch avant sa sortie sur l’eShop en décembre, les collectionneurs physiques et les passionnés n’ont plus trop à attendre. Une nouvelle ère audacieuse de la vie primée est Strange commence, avec un tout nouveau personnage principal jouable et un mystère passionnant à résoudre ! Alex Chen a longtemps supprimé sa « malédiction » : la capacité surnaturelle d’expérimenter, d’absorber et de manipuler les émotions fortes des autres, qu’elle considère comme des auras flamboyantes et colorées. Lorsque son frère meurt dans un soi-disant accident, Alex doit embrasser son pouvoir volatile pour trouver la vérité – et découvrir les sombres secrets enfouis par une petite ville.

Plus de jeux Nintendo Switch impressionnants

Outre les jeux mis en évidence ci-dessus, il existe de nombreux autres jeux de vente au détail Switch qui pourraient vous plaire en janvier et au-delà.

Accessoires impressionnants pour votre commutateur

Et enfin, voici une sélection des meilleurs accessoires Switch à venir en janvier et au-delà, pour votre considération.

Alors c’est tout pour janvier et février — avons-nous raté quelque chose ? Faites-nous savoir avec un commentaire et dites-nous également si vous avez pré-commandé l’un de ces cadeaux !