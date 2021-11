Jeux et accessoires Nintendo Switch à venir pour novembre et décembre 2021

Image : La société Pokémon

Vous entendez cela? C’est le son de l’inévitabilité 2022 qui s’abat sur vous pendant que vous êtes occupé à surmonter le mois d’octobre. Oui, nous sommes dans le mois de la 11e heure de l’année et nous avons pris l’habitude de nous amuser avec l’outil barré peu utilisé mais très divertissant dans nos intros d’articles. Ça a été une longue année, d’accord !

Une longue année remplie de jeu, pour être précis, et ce n’est pas encore fini. Nintendo a encore un ou deux poids lourds à venir dans la gamme Switch 2021 qui devrait aider à rendre les vacances très heureuses cette année pour les joueurs propriétaires de Switch. Oui, Tiny Tim reçoit un demi-pois et un crédit eShop sous le sapin cette année, le petit chanceux.

Ci-dessous, nous avons répertorié certains des points forts à venir des grands jeux Switch prévus pour novembre et décembre. Sous ces lancements physiques, vous trouverez également une sélection d’autres jeux sortis à partir de novembre – généralement des versions physiques de jeux Switch eShop auparavant uniquement numériques – ainsi qu’une sélection d’accessoires Switch et de périphériques associés disponibles dans les mois à venir alors que nous commençons à regarder vers le Nouvel An et au-delà.

Ah oui, nous recevons notre correctif annuel de Just Dance sur le matériel Nintendo. Bien qu’il soit facile de plaisanter à propos de la série, elle est toujours populaire, en particulier sur le matériel Nintendo. Celui-ci ne vient pas sur Wii lors de son lancement sur 4 novembre, bien que.

Le prochain Pokémon Dialga & Palkia Edition Switch Lite sortira quelques semaines avant le lancement de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl. Cette console attrayante porte non seulement les images des deux Pokémon légendaires titulaires, mais reflète également la console DS Lite Special Edition lancée en Amérique du Nord et au Japon avec les DS Diamond et Pearl originaux.

Cette livrée plus sobre rejoint la liste colorée des Switch Lites actuellement disponibles, qui comprend le jaune, le turquoise, le gris, le corail et le bleu, sans oublier le précédent Pokémon Switch Lite, les consoles Zacian et Zamazenta Edition.

Cette exclusivité Switch d’Atlus a été annoncée pour la première fois en 2017. Nous avons dû attendre un certain temps, bien que Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster soit arrivé le 25 mai, donc les fans de SMT sur Switch ont eu quelque chose à mâcher pour le derniers mois jusqu’à ce que le nouveau jeu arrive.

Révélé dans le cadre de la présentation directe de l’E3 2021 de Nintendo, l’ordinateur de poche Game & Watch: The Legend of Zelda est un petit appareil mignon qui vous permet de jouer à trois jeux Zelda classiques sur un système Game & Watch de style rétro similaire à la version Super Mario Bros. qui a été lancé l’année dernière.

Hommage au 35e anniversaire de la série d’action-aventure, les jeux complets inclus sur ce magnifique petit appareil sont l’original NES Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link et Game Boy’s The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Soigné!

Annoncés dans le cadre de la vitrine Pokémon Presents de février 2021 célébrant le 25e anniversaire de la franchise, Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des remakes Switch des entrées DS qui manquaient les adjectifs supplémentaires

Quinze ans après que les Pokémon Diamond et Pearl originaux ont amené Gen IV et la série sur un ordinateur de poche non Game Boy, nous allons revivre nos jours Sinnoh sur Switch à travers l’objectif d’un style chibi unique à la série (jusqu’à présent).

Il y a aussi la Switch Lite Pokémon Dialga & Palkia Edition qui sortira quelques semaines plus tôt le 5 novembre si vous ne pouvez pas vous passer du nouveau matériel Switch.

Annoncée un jeudi calme début septembre, la série Big Brain Academy — le frère légèrement plus détendu de Brain Age / Entrainement Cerebral de l’ère Nintendo DS – est de retour en décembre avec Big Brain Academy: Brain vs. Brain on Switch.

Avec des combats basés sur le cerveau à 4 joueurs, vous pourrez également combattre des cerveaux du monde entier via une nouvelle ligne où vous défiez les données fantômes d’autres personnes dans un scénario de sorte cerveau contre cerveau. C’est sorti le 3 décembre et ressemble à un tarif familial décent pour les vacances.

Quatre portions de Danganronpa tombent le même jour, cette édition du 10e anniversaire de Danganronpa: Trigger Happy Havoc arrive le même jour que Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition, Danganronpa S: Ultimate Summer Camp et Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition.

C’est beaucoup de roman visuel de Spike Chunsoft pour une seule journée, mais dagnabit si nous ne sommes pas prêts pour Danganronpa! Journée chargée, 3 décembre.

