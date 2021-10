Jeux et accessoires Nintendo Switch à venir pour octobre et novembre 2021

Attendez, où est passé septembre ? Oui, c’est vrai, un autre mois s’est écoulé et il est temps de se plonger dans les mois vraiment juteux de l’année. Début octobre, nous avons les poids lourds d’un nouveau jeu Metroid et d’un nouveau matériel Switch, ce qui serait plus que suffisant pour nous occuper pendant les mois d’été, mais il y a beaucoup plus à attendre au cours des prochains mois , y compris les nouveaux anciens Pokémon.

Ci-dessous, nous avons répertorié certains des points forts à venir des grands jeux Switch prévus pour octobre et novembre. Sous ces lancements physiques, vous trouverez également une sélection d’autres jeux sortis à partir de septembre – généralement des versions physiques de jeux Switch eShop auparavant uniquement numériques – ainsi qu’une sélection d’accessoires Switch et de périphériques associés disponibles dans les mois à venir.

Prendre plaisir!

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Sur cette page:

Super Monkey Ball Banana Mania – 5 octobreMetroid Dread – 8 octobreModèle Nintendo Switch OLED – 8 octobreFatal Frame : Maiden of Black Water – 28 octobreMario Party Superstars – 29 octobreShin Megami Tensei V – 12 novembrePokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl – 19 novembrePlus de jeux Nintendo Switch impressionnantsAwesome Accessoires pour votre commutateur

Apportant le contenu et les cours des trois premiers jeux Super Monkey Ball à Switch, Super Monkey Ball Banana Mania a enthousiasmé de nombreux passionnés de super simiens lorsqu’il a été officiellement annoncé à l’E3 2021. Il débarque bientôt sur Switch, donc il y en aura certainement beaucoup pour occuper les fans de ball-rolling une fois le dixième mois de l’année terminé…

Metroid Dread, le cinquième volet de la franchise 2D Metroid arrive 19 ans après Metroid Fusion sur Game Boy Advance, mais d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, cela vaudra la peine d’attendre et plus encore. Avec une édition spéciale et deux nouveaux amiibo lancés parallèlement au nouveau jeu, un développement conjoint entre Nintendo et Metroid : le développeur de Samus Returns, MercurySteam. – 8 octobre s’annonce comme le jour de la lettre rouge pour les fans du plus grand chasseur de primes de la galaxie.

Oh, et le modèle Switch OLED est également lancé ce jour-là. Doté d’un bel écran OLED (et plus grand) par rapport aux deux autres modèles de Switch, il possède également le double de la mémoire interne, une béquille plus large et plus robuste, un son “amélioré” et une nouvelle station d’accueil (avec un emplacement LAN) qui fera du Switch OLED le modèle haut de gamme, en particulier pour les joueurs portables.

Auparavant une exclusivité Wii U dans le Cadre fatal franchise (connue sous le nom de Project Zero en Europe), Fatal Frame: Maiden of Black Water de Koei Tecmo était l’un des rares titres qui utilisait réellement le gimmick asymétrique central de la Wii U. Cela, couplé à une réception critique tiède, a rendu un port Switch improbable – nous lui avons donné une probabilité de 2/10 d’un port Switch dans notre tour d’horizon des jeux Wii U pas encore sur Switch.

La franchise a cependant une base de fans dévoués et fidèles, et Koei Tecmo a pris la décision de retravailler les éléments de la manette de jeu et d’amener le jeu non seulement sur Switch, mais aussi sur d’autres plates-formes. Une surprise très bienvenue !

Et enfin, juste à temps pour Halloween, les Superstars de Mario Party arrivent à la toute fin octobre.

Mettant à jour cinq plateaux et 100 mini-jeux des trois premiers jeux Mario Party sur Nintendo 64, Mario Party Superstars est la deuxième entrée de la série à honorer Switch après Super Mario Party. Bien que certains puissent appeler cela exagéré, ce sont des jeux de société incroyablement populaires et les mini-jeux et la compétition douce qu’ils contiennent rendent difficile de ne pas s’amuser quand c’est l’heure de Mario Party.

Cette exclusivité Switch d’Atlus a été annoncée pour la première fois en 2017. Nous avons dû attendre un certain temps, bien que Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster soit arrivé le 25 mai, donc les fans de SMT sur Switch ont eu quelque chose à mâcher pour le derniers mois jusqu’à ce que le nouveau jeu arrive.

Annoncés dans le cadre de la vitrine Pokémon Presents de février 2021 célébrant le 25e anniversaire de la franchise, Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des remakes Switch des entrées DS qui manquaient les adjectifs supplémentaires

Quinze ans après que les Pokémon Diamond et Pearl originaux ont amené Gen IV et la série sur un ordinateur de poche non Game Boy, nous allons revivre nos jours Sinnoh sur Switch à travers l’objectif d’un style chibi unique à la série (jusqu’à présent).

Il y a aussi la Switch Lite Pokémon Dialga & Palkia Edition qui sortira quelques semaines plus tôt le 5 novembre si vous ne pouvez pas vous passer du nouveau matériel Switch.

Plus de jeux Nintendo Switch impressionnants

Outre les jeux mis en évidence ci-dessus, il existe de nombreux autres jeux de vente au détail Switch qui pourraient vous plaire en octobre et au-delà.

Accessoires impressionnants pour votre commutateur

Et enfin, voici une sélection des meilleurs accessoires Switch à venir en octobre et au-delà, pour votre considération.

Alors c’est tout pour octobre et novembre — avons-nous raté quelque chose ? Faites-nous savoir avec un commentaire et dites-nous également si vous avez pré-commandé l’un de ces cadeaux !