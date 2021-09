Jeux et accessoires Nintendo Switch à venir pour septembre et octobre 2021

Image : Nintendo

Eh bien, nous avons traversé les mois les plus calmes du milieu de l’année et nous sommes maintenant sur la pente descendante qui accélère vers les vacances 2021 et la période la plus chargée du calendrier des jeux vidéo. Les propriétaires de commutateurs ont beaucoup à attendre au cours des prochains mois – les choses commencent à se réchauffer, avec le retour d’une franchise préférée des fans et le lancement d’un nouveau matériel LE MÊME JOUR.

Ci-dessous, nous avons répertorié certains des points forts à venir des grands jeux Switch prévus pour septembre et octobre. Sous ces versions physiques, vous trouverez également une sélection d’autres jeux sortis à partir de septembre – généralement des versions physiques de jeux Switch eShop auparavant uniquement numériques – ainsi qu’une sélection d’accessoires Switch et de périphériques associés disponibles dans les mois à venir.

Prendre plaisir!

Un remasterisateur des Sonic Colo(u)rs exclusifs à la Wii, le 30e anniversaire de SEGA, Sonic Colo(u)rs: Ultimate apporte ce qui est sans doute l’un des meilleurs jeux Sonic 3D jamais créés sur Switch. Nous avons passé du temps pratique avec une version du jeu, et vous pouvez consulter nos réflexions jusqu’à présent dans la vidéo d’Alex, mais nous sommes vraiment ravis de voir l’un des meilleurs jeux du hérisson avoir une seconde chance sur Switch.

Sonic Colors : Ultimate est disponible 7 septembre 2021.

L’ennemi avide de Mario, Wario, apporte enfin sa marque de chaos de micro-jeux à Switch sous la forme de WarioWare: Get It Together !, l’entrée Switch tant attendue de la série qui comprend désormais un mode 2 joueurs simultané et la possibilité de jouer non seulement en tant que méchant titulaire, mais aussi en tant que ses amis. Nous bagy 9-Volt!

Cela fait trop longtemps que nous ne nous sommes pas adonnés à des micro-jeux maniaques, nous avons donc hâte d’y jouer le 10 septembre.

NBA 2K22 – 10 septembre

Nous avons été de grands fans de la sortie de basket-ball de 2K sur Switch, et bien qu’il ait été confirmé que NBA 2K22 sur Switch sera regroupé avec d’autres consoles de génération précédente et n’aura pas plusieurs fonctionnalités disponibles dans la PS5 et la Xbox Series S/X sorties, nous sommes toujours intéressés de voir la prochaine itération de cette première série de b-ball.

Cette suite est arrivée à l’origine sur PS4 en 2018, et nous espérions que cela pourrait trouver son chemin vers Switch depuis le port de Wrath of the White Witch. Situé 100 ans après les événements de ce jeu, il a été annoncé pour Switch en mai sous forme physique et numérique.

Ni No Kuni II présente un style artistique similaire à celui de Ghibli qui a attiré l’attention de tout le monde en 2011, et la version Switch – surnommée Prince’s Edition et sortie le 17 septembre – contient également The Tale of a Timeless Tome, The Lair of the Lost Lord et le DLC Le Pack Aventure.

Apportant le contenu et les cours des trois premiers jeux Super Monkey Ball à Switch, Super Monkey Ball Banana Mania a enthousiasmé de nombreux passionnés de super simiens lorsqu’il a été officiellement annoncé à l’E3 2021. Il débarque bientôt sur Switch, donc il y en aura certainement beaucoup pour occuper les fans de ball-rolling une fois le dixième mois de l’année terminé…

Metroid Dread, le cinquième volet de la franchise 2D Metroid arrive 19 ans après Metroid Fusion sur Game Boy Advance, mais d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, cela vaudra la peine d’attendre et plus encore. Avec une édition spéciale et deux nouveaux amiibo lancés parallèlement au nouveau jeu, un développement conjoint entre Nintendo et Metroid : le développeur de Samus Returns, MercurySteam. – 8 octobre s’annonce comme le jour de la lettre rouge pour les fans du plus grand chasseur de primes de la galaxie.

Oh, et le modèle Switch OLED est également lancé ce jour-là. Doté d’un bel écran OLED (et plus grand) par rapport aux deux autres modèles de Switch, il possède également le double de la mémoire interne, une béquille plus large et plus robuste, un son “amélioré” et une nouvelle station d’accueil (avec un emplacement LAN) qui fera du Switch OLED le modèle haut de gamme, en particulier pour les joueurs portables.

Auparavant une exclusivité Wii U dans le Cadre fatal franchise (connue sous le nom de Project Zero en Europe), Fatal Frame: Maiden of Black Water de Koei Tecmo était l’un des rares titres qui utilisait réellement le gimmick asymétrique central de la Wii U. Cela, couplé à une réception critique tiède, a rendu un port Switch improbable – nous lui avons donné une probabilité de 2/10 d’un port Switch dans notre tour d’horizon des jeux Wii U pas encore sur Switch.

La franchise a cependant une base de fans dévoués et fidèles, et Koei Tecmo a pris la décision de retravailler les éléments de la manette de jeu et d’amener le jeu non seulement sur Switch, mais aussi sur d’autres plates-formes. Une surprise très bienvenue !

Et enfin, juste à temps pour Halloween, les Superstars de Mario Party arrivent à la toute fin octobre.

Mettant à jour cinq plateaux et 100 mini-jeux des trois premiers jeux Mario Party sur Nintendo 64, Mario Party Superstars est la deuxième entrée de la série à honorer Switch après Super Mario Party. Bien que certains puissent appeler cela exagéré, ce sont des jeux de société incroyablement populaires et les mini-jeux et la compétition douce qu’ils contiennent rendent difficile de ne pas s’amuser quand c’est l’heure de Mario Party.

