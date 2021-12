Jeux Google pour divertir les plus petits jusqu’à l’arrivée du Père Noël | La technologie

Google a préparé une collection de jeux pour les plus petits et qu’attendre pour ouvrir les cadeaux est beaucoup plus agréable, tous sont gratuits et, en plus, éducatifs.

Les préparatifs du 24 décembre peuvent mettre un peu les petits de côté, et il y a toujours beaucoup à faire et beaucoup à préparer. La chose la plus normale et la plus courante est de les laisser un peu à eux-mêmes pour se divertir, mais parfois la programmation télé n’est pas adéquate et ils ne finissent pas par s’accrocher.

Google veut garder les plus petits de la maison occupés, divertis et tout cela pendant qu’ils apprennent avec les nouvelles technologies à leur service. Ce que proposent ceux de Mountain View, c’est un espace dans lequel sont concentrés un grand nombre de jeux accessibles de manière totalement gratuite.

Pour accéder à cette page, il vous suffit de vous rendre sur le lien suivant. Cette page montrera à la fois tous les jeux et une brève explication sur leur fonctionnement et aussi ce qui peut être appris en jouant. Les premiers de la liste enseignent la programmation de manière confortable.

Les prochains sur la liste sont conçus pour aider les plus petits à comprendre les différentes cultures du monde. C’est pourquoi les jeux qui enseignent les différentes fêtes de Noël à travers le monde et disent des phrases dans différentes langues sont concentrés. Il y a aussi des jeux pour vérifier si nous sommes bons en géographie.

L’avant-dernier groupe est conçu pour laisser libre cours à votre imagination et commencer à créer des œuvres d’art qui pourraient bien être transformées en NFT et vendues par millions. Google a créé quatre jeux dans lesquels vous pouvez peindre, créer, photographier et même vérifier si vous avez une perception spatiale bien développée.

Le dernier groupe de jeux est fait pour impliquer également les plus grands, ces jeux sont conçus pour que toute la famille puisse en profiter ensemble. De plus, le dernier de ces jeux entame le voyage que le Père Noël va entamer à travers le monde en distribuant des cadeaux.