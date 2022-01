Jeux gratuits Amazon Prime pour janvier – Star Wars Jedi: Fallen Order, Two Point Hospital, etc.

La saison des vacances est peut-être terminée, mais Amazon Prime continue de distribuer les cadeaux. Dans le cadre des jeux gratuits de la société avec Prime incentive, Amazon a rassemblé neuf jeux pour que les membres Prime puissent les accrocher gratuitement en janvier et que vous recherchiez quelque chose de grandiloquent ou de galactique, il y a certainement un jeu pour vous sur cette liste.

Parmi les jeux qu’Amazon propose à ses membres, Star Wars Jedi : Ordre déchu, un titre d’action-aventure rempli d’exploration et se déroulant peu de temps après les événements de Star Wars : La Revanche des Sith. Les membres peuvent également retirer Guerre totale : Warhammer, un jeu de stratégie en temps réel au tour par tour se déroulant dans le monde de Warhammer, et World War Z: Aftermath, un jeu de tir coopératif à quatre qui vous oppose, vous et vos amis, à des hordes de morts-vivants.

Fahrenheit : Indigo Prophecy remasterisé est un autre des jeux proposés gratuitement par Amazon et sert d’introduction mise à jour à l’un des premiers jeux – et les plus surnaturels – de Quantic Dream. Les membres peuvent également saisir le jeu de course à indice d’octane élevé Championnat du monde des rallyes WRC 7 FIA, Vaisseau abandonné, un titre narratif marin axé sur le choix, le titre VR de rêve Bête de papier, et Dans d’autres eaux, un jeu d’aventure très stylisé dans lequel vous incarnez une IA guidante.

Enfin et surtout, si vous cherchez un bon vieux jeu de magnat pour passer le temps, assurez-vous de télécharger Hôpital à deux points. Le jeu de simulation d’entreprise vous permet de prendre le contrôle de diverses installations médicales dans un monde rempli de maladies fictives et « punny » et ne manquera pas de faire rire tous les fans de blagues de papa.

Si vous n’êtes pas déjà abonné à Amazon Prime, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit de 30 jours pour essayer ces jeux gratuits.

Titres Prime Gaming gratuits de janvier 2021

Star Wars: Jedi Fallen Order est disponible jusqu’au 2 février tandis que World War Z: Aftermath est disponible jusqu’au 7 février. Tous les autres jeux sont disponibles jusqu’au 1er février.

Star Wars Jedi: Fallen OrderTotal War: WarhammerWorld War Z: AftermathFahrenheit: Indigo Prophecy RemasteredWRC 7 FIA World Rally ChampionshipAbandonner le navirePaper Beast – Folded EditionDans d’autres eauxHôpital à deux points