Jeux gratuits confirmés et date de révélation

Juillet a été assez stérile pour les jeux vidéo, mais le mois prochain devrait être bien meilleur. Les joueurs PlayStation partagent déjà leurs prédictions PS Plus d’août 2021, avec l’un des jeux gratuits déjà confirmés par Sony.

Alors que le prochain lot de cadeaux sortira début août, les soldes d’été du PSN Store ont déjà commencé. Il comprend des dizaines de jeux fantastiques à des remises alléchantes, et nous vous recommandons d’acheter des frappeurs plus petits tels que Hunt Showdown, Remnant from the Ashes et Ancestors The Humankind Odyssey.

Il y a aussi des mastodontes comme Dark Souls, Borderlands et Overwatch pour chatouiller votre fantaisie, mais n’oubliez pas de réclamer les cadeaux de juillet de la plate-forme pendant que vous le pouvez encore.

Quand les jeux PS Plus d’août 2021 seront-ils annoncés ?

Les jeux gratuits devraient être annoncés le 28 juillet. Sony annonce toujours le prochain lot de cadeaux au cours de la dernière semaine du mois en cours et cela se produit généralement le mercredi.

Quant à savoir quand la nouvelle sélection de jeux sera disponible au téléchargement, le blog PlayStation indique qu’ils seront ajoutés à la boutique PSN le 3 août. Cette date est celle où A Plague Tale Innocence, WWE 2K Battlegrounds, Call of Duty Black Ops 4 et Virtua Fighter Ultimate Showdown seront remplacés.

Bien que WWE 2K et Call of Duty soient disponibles pour toute personne intéressée, nous encourageons fortement chaque propriétaire de PS5 à revendiquer A Plague Tale Innocence. C’est l’un des jeux les plus beaux de la prochaine génération et il a une histoire déchirante impossible à oublier.

PS Plus août 2021 jeux gratuits

L’un des jeux gratuits confirmés pour PS Plus en août 2021 est Hunter’s Arena.

Il sera disponible pour les systèmes PS4 et PS5, et c’est une toute nouvelle expérience de bataille royale qui prend en charge jusqu’à 30 joueurs. Mais plutôt que juste un autre jeu de tir, il se concentre plutôt sur la mêlée et la magie.

Il y aura d’énormes champs de bataille à traverser, et ils seront couverts de démons à vaincre en échange de butin et d’XP. Il proposera une liste de 17 chasseurs parmi lesquels choisir et il sera lancé avec les trois modes suivants :

Et, comme vous pouvez le voir sur sa bande-annonce, il a un côté décalé avec des tenues assez farfelues.

Prédictions

Nos prédictions PS Plus pour août 2021 sont le jeu vidéo officiel Godfall et The Olympics 2020.

Les Jeux olympiques font partie de PS Now, ce qui signifie que son inclusion peut être mince, mais c’est étonnamment une collection de mini-jeux vraiment agréable. Et son inclusion serait très opportune avec la vitrine d’hommes et de femmes immortels déchiquetés se produisant au moment où nous parlons.

Étant donné que Hunter’s Arena sera disponible sur PS4 et PS5, nous pensons que l’offre exclusive PS5 pourrait être Godfall car elle sortira sur PS4 le 10 août et la donner gratuitement sur la prochaine génération pourrait augmenter son nombre de joueurs.

Une prédiction différente aurait été le jeu d’horreur intrigant In Sound Mind car il devait initialement sortir le 3 août. Cependant, il a malheureusement été reporté au 28 septembre.

