Jeux gratuits de novembre pour les jeux PS Plus et Xbox avec de l’or | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Les jeux gratuits que vous pouvez échanger en novembre pour PlayStation Plus sont Knockout City, First Class Trouble, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, The Persistence, The Walking Dead: Saints and Sinners et Until You Fall.

Si vous avez Xbox Games with Gold, vous pourrez réclamer quatre titres en novembre. Ces jeux gratuits sont Moving Out, Lego Batman 2 DC Super Heroes, Rocket Knight et Kingdom Two Crowns.

L’Oculus Quest obtient un nouveau nom pour être plus en phase avec le rebranding de Facebook. L’Oculus Quest sera désormais connu sous le nom de Meta Quest. Dans d’autres actualités Oculus, les utilisateurs ne seront plus obligés de se connecter à Facebook pour l’utiliser et de nouvelles options de connexion arriveront en 2022.

La série Tomb Raider fera ses débuts sur Nintendo Switch en 2022, a annoncé Crystal Dynamics dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire de la franchise. Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris sortiront sur Switch à partir de 2022.