Jeux gratuits Epic Games Store : les cadeaux de cette semaine dévoilés

Prêt pour les jeux gratuits Epic Games Store de cette semaine ? Alors que le monde continue d’être bouleversé par Covid-19, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour rester à l’intérieur et jouer. Que vous vous lanciez dans une aventure épique en solo ou que vous fassiez équipe avec vos amis en ligne, les jeux vidéo sont le remède dont nous avons besoin en ces temps sans précédent. C’est gentil de la part d’Epic de donner des jeux gratuits chaque semaine, alors, et nous rassemblons tous les cadeaux ci-dessous pour que vous ne manquiez rien.

Cette semaine, Epic offre Verdun, qui est disponible en téléchargement jusqu’au 29 juillet. Situé dans une reconstitution authentique de la Première Guerre mondiale, Verdun une expérience multijoueur pas comme les autres.

Vous pouvez le récupérer ici et regarder une bande-annonce du jeu en action ci-dessous :

Plus de jeux gratuits

Quant aux autres jeux ? Eh bien, Epic offre également Defense Grid: The Awakening, le jeu de tower defense ultime qui plaira aux joueurs de tous niveaux.

Epic Games Store continue de proposer des jeux gratuits chaque semaine dans un avenir prévisible dans le cadre de son engagement à séduire les joueurs. Il vise à s’imposer comme une force de distribution de jeux sérieux, en se battant contre le roi de longue date du jeu sur PC, la plate-forme Steam de Valve.

Alors qu’Epic a suscité une certaine controverse grâce à son approche agressive de la sécurisation des exclusivités de jeux sur PC pour sa plate-forme, il est difficile de s’opposer à sa distribution continue de jeux gratuits de premier ordre.

Les jeux de la semaine prochaine

Vous avez hâte de mettre la main sur d’autres jeux sans dépenser un centime ? Eh bien, Epic a révélé que Mothergunship et Train Sim World 2 seront disponibles gratuitement le 29 juillet.

Jeux gratuits précédents

Vous voulez voir ce que vous avez manqué jusqu’à présent ? Consultez ci-dessous la liste historique des cadeaux offerts par Epic Games Store à ses clients jusqu’à présent :

Obduction (15 juillet – 22 juillet 2021) Offworld Trading Company (15 juillet – 22 juillet 2021) The Walking Dead Bridge Constructor (8 juillet – 15 juillet 2021) Ironcast (8 juillet – 15 juillet 2021) The Spectrum Retreat ( 1er juillet – 8 juillet 2021)Horizon Chase Turbo (24 juin – 1er juillet 2021)Sonic Mania (24 juin – 1er juillet 2021)Hell is other Demons (17 juin – 24 juin 2021)Overcooked 2 ! (17 juin – 24 juin 2021)Control (10 juin – 17 juin 2021)Frostpunk (3 juin – 10 juin 2021)Parmi nous (27 mai – 3 juin 2021)NBA 2K21 (20 mai – 27 mai 2021) )The Lion’s Song (13 mai – 20 mai 2021)Pine (6 mai – 13 mai 2021)Idle Champions of the Forgotten Realms (29 avril – 6 mai 2021)Alien Isolation (22 avril – 29 avril 2021)Main of Fate 2 (22 avril – 29 avril 2021) Les piliers de la terre de Ken Follet (15 avril – 22 avril 2021) Le premier arbre (15 avril – 22 avril 2021) Deponia: The Complete Journey (15 avril – 22 avril , 2021)3 sur 10 : Saison 2 (8 avril – 15 avril 2021)Tales of the Neon Sea (1er avril – 8 avril 2021)Créature dans le puits (25 mars – 1er avril 2021)L’automne (mars 18 – 25 mars 2021)Surviving Mars (11 mars – 18 mars 2021)Wargame: Red Dragon (4 mars – 11 mars 2021)Sunless Sea (25 février – 4 mars 2021)Rage 2 (18 février – 25 février , 2021)Absolute Drift Zen Edition (18 février – 25 février 2021)Halycon 6 (11 février – 18 février 2021)Metro: Last Light Re dux (4 février – 11 février 2021)For The King (4 février – 11 février 2021)Dandara: Trials of Fear (28 janvier – 4 février 2021)Galactic Civilizations 3 (21 janvier – 28 janvier 2021)Star Wars Battlefront 2: Celebration Edition (14 janvier – 21 janvier 2021)Crying Suns (7 janvier – 14 janvier 2021)Jurassic World Evolution (31 décembre – 7 janvier 2021)Torchlight II (30 décembre – 31 décembre 2020)Solitairica ( 29 décembre – 30 décembre 2020)Stranded Deep (28 décembre – 29 décembre 2020)Nuit dans les bois (27 décembre – 28 décembre 2020)My Time in Portia (26 décembre – 27 décembre 2020)Darkest Dungeon (25 décembre – 26 décembre 2020)Inside (24 décembre – 25 décembre 2020)Tropico 5 (23 décembre – 24 décembre 2020)Metro 2033 Redux (22 décembre – 23 décembre 2020)Alien: Isolation (21 décembre – 22 décembre 2020) )Defense Grid: The Awakening (20 décembre – 21 décembre 2020) The Long Dark (19 décembre – 20 décembre 2020)Oddworld: New ‘n’ Tasty (18 décembre – 19 décembre 2020)Cities: Skylines (17 décembre – 18 décembre 2020) Pillars of Eternity: Definitive Edition (10 décembre – 17 décembre 2020)Tyranny: Gold Edition (10 décembre – 17 décembre 2020)Cave Story+ (3 décembre – 10 décembre) , 2020)MudRunner (26 novembre – 3 décembre 2020)The World Next Door (19 novembre – 26 novembre 2020)Elite Dangerous (19 novembre – 26 novembre 2020)The Textorcist (12 novembre – 19 novembre 2020)Dungeons 3 (5 novembre – 12 novembre 2020)Ghostbusters: The Video Game Remastered (29 octobre – 5 novembre 2020)Blair Witch (29 octobre – 5 novembre 2020)Layers of Fear 2 (21 octobre – 29 octobre 2020)Costume Quest 2 (21 octobre – 29 octobre 2020)Amnesia: A Machine for Pigs (15 octobre – 21 octobre 2020)Kingdom New Lands (15 octobre – 21 octobre 2020)Abzu (8 octobre – 15 octobre 2020)Rising Storm 2 : Vietnam (8 octobre – 15 octobre 2020)Pikuniku (1er octobre – 8 octobre 2020)RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition (24 septembre – 1er octobre 2020)Stick It To The Man ! (17 septembre – 24 septembre 2020)Football Manager 2020 (17 septembre – 24 septembre 2020)Watch Dogs 2 (17 septembre – 24 septembre 2020)Railway Empire (10 septembre – 17 septembre 2020)Où l’eau a le goût du vin (10 septembre – 17 septembre 2020)Into the Breach (3 septembre – 10 septembre 2020)Shadowrun Collection (27 août – 3 septembre 2020)Hitman (27 août – 3 septembre 2020)Enter the Gungeon (20 août – août 27, 2020)God’s Trigger (20 août – 27 août 2020)The Alto Collection (13 août – 20 août 2020)Remnant: From the Ashes (13 août – 20 août 2020)Wilmot’s Warehouse (6 août – 13 août 2020)3 sur 10 (6 août – 13 août 2020)Superbrothers: Sword & Sworcery EP (30 juillet – 6 août 2020)Barony (30 juillet – 6 août 2020)20XX (30 juillet – 6 août 2020) Tacoma (23 juillet – 30 juillet 2020)Next Up Hero (23 juillet – 30 juillet 2020)Torchlight 2 (16 juillet – 23 juillet 2020)The Escapists 2 (9 juillet – 16 juillet 2020)Planète sans vie (9 juillet – 16 juillet 2020)Tuer Fl oor 2 (9 juillet – 16 juillet 2020)Hue (2 juillet – 9 juillet 2020)AER Memories of Old (25 juin – 2 juillet 2020)Stranger Things 3: The Game (25 juin – 2 juillet 2020)Pathway (18 juin – 25 juin 2020) Samurai Shodown Neo Geo Collection (11 juin – 18 juin 2020) Ark: Survival Evolved (11 juin – 18 juin 2020) Trop cuit ! (4 juin – 11 juin 2020)Borderlands: The Handsome Collection (28 mai – 4 juin 2020)Civilization 6 (21 mai – 28 mai 2020)GTA 5 (14 mai – 21 mai 2020)Death Coming (7 mai – 14 mai 2020)Amnesia: The Dark Descent (30 avril – 7 mai 2020)Crashlands (30 avril – 7 mai 2020)For the King (23 avril – 30 avril 2020)Just Cause 4 (16 avril – avril 23, 2020)Roues d’Aurelia (16 avril – 23 avril 2020)Proche du soleil (9 – 16 avril 2020)Sherlock Holmes: Crimes and Punishments (9-14 avril 2020)Drawful 2 (2 avril – 9 avril) , 2020)Gone Home (2 avril – 9 avril 2020)Hob (2 avril – 9 avril 2020)Figment (26 mars – 1er avril 2020)Tormentor X Punisher (26 mars – 1er avril 2020)World War Z ( 26 mars – 1er avril 2020)Stanley Parable (20 – 26 mars 2020)Watch Dogs (20 – 26 mars 2020)Une courte randonnée (13-19 mars 2020)Anodyne 2: Return to Dust (13-19 mars , 2020)Mutazione (13-19 mars 2020)GoNNER (5-12 mars 2020)Offworld Trading Company (5-12 mars 2020)Espace intérieur (27 février-5 mars 2020)Faeria ( 20-27 février 2020)Assassin’s Creed: Syndicate (20-27 février 2020)Kingdom Come: Deliverance (13-20 février 2020)Aztez (13-20 février 2020)Carcassonne (6-13 février 2020)Billet to Ride (6-13 février 2020)Pandémie* (6-13 février 2020)Farming Simulator 19 (30 janvier-6 février 2020)The Bridge (23-30 janvier 2020)Horace (16-23 janvier 2020) )Sundered Eldritch Edition (9-16 janvier 2020)Steep, Darksiders I Warmastered Edition et Darksiders II Deathinitive Edition (1er-9 janvier 2020)Yooka-Laylee and the Impossible Lair (31 décembre 2019-1er janvier 2020) Hello Neighbor (30-31 décembre 2019)Le principe Talos (29-30 décembre 2019)Shadow Tactics: Blades of the Shogun (29-29 décembre 2019)Hyper Light Drifter (27-28 décembre 2019)Plus vite que la lumière (26-27 décembre 2019)Simulateur de combat totalement précis (25-26 décembre 2019)Celeste (24-25 décembre 2019)Ape Out (23-24 décembre 2019)Little Inferno (22-23 décembre 2019)Superhot (21-22 décembre 2019)TowerFall Ascension (D 20-21 décembre 2019)Into The Breach (19-20 décembre 2019)The Escapists and The Wolf Among Us (12-19 décembre 2019)Jotun: Valhalla Edition (6-12 décembre 2019)Rayman Legends (29 novembre -6 décembre 2019)Bad North (21-29 novembre 2019)The Messenger (14-21 novembre 2019)Nuclear Throne and Ruiner (7-14 novembre 2019)SOMA et Costume Quest (31 octobre-7 novembre 2019) )Layers of Fear et QUBE 2 (24 au 31 octobre 2019)Observer and Alan Wake’s American Nightmare (17-24 octobre 2019)Surviving Mars et DLC (Space Race and Resupply Pack) (10-17 octobre 2019)Minit ( 3-10 octobre 2019)Everything and Metro 2033 : Redux (26 septembre-3 octobre 2019)Batman Arkham Collection (trois jeux) et Lego Batman Trilogy (19-26 septembre 2019)Conarium (12-19 septembre 2019) La fin est proche et Abzu (5-12 septembre 2019)Celeste et Inside (29 août-5 septembre 2019)Fès (22-29 août 2019)Hyper Light Drifter et Mutant Year Zero: Road to Eden (15 août- 22, 2019)GNOG (8-15 août 2019)Pour l’honneur et Alan Wake (2-9 août 2019)Moonlighter and This War of Mine (25 juillet-2 août 2019)LIMBO (17-25 juillet 2019)Lumière des torches (11-18 juillet 2019)Trop cuit ! (4-11 juillet 2019)Dernier jour de juin (27 juin-4 juillet 2019)Rebel Galaxy (20-27 juin 2019)Enter The Gungeon (13-20 juin 2019)Kingdom: New Lands (6-juin 13, 2019)City of Brass (30 mai-6 juin 2019)RiME (23-30 mai 2019)Stories Untold (16-30 mai 2019)World of Goo (2-16 mai 2019)Transistor (18 avril -2 mai 2019)The Witness (4-18 avril 2019)Oxenfree (21 mars-4 avril 2019)Slime Rancher (7-21 mars 2019)Thimbleweed Park (21 février-7 mars 2019)Axiom Verge ( 7-21 février 2019)Jackbox Party Pack (24 janvier 7 février 2019)Ce qu’il reste d’Edith Finch (11-24 janvier 2019)Super Meat Boy (28 décembre 2018-10 janvier 2019)Subnautica (12 décembre -27, 2018)