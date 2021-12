Jeux gratuits PS Plus janvier 2022 et pourquoi chacun est incroyable

Les jeux gratuits PS Plus de janvier 2022 ont été annoncés et les fans de PlayStation devraient être ravis car chacun a des qualités incroyables.

Ce fut une assez bonne année pour les jeux vidéo car nous avons reçu de nombreux nouveaux titres tels que Guardians of the Galaxy, Deathloop, Ratchet et Clank Rift Apart, Resident Evil Village et bien d’autres. Alors que 2021 a eu sa juste part de gros frappeurs, l’année prochaine semble dingue, car nous serons submergés de mastodontes tels que Horizon Forbidden West et Elden Ring dès février.

Mais, avant les mois chargés de février et de mars, Sony démarre la nouvelle année avec une fantastique gamme de cadeaux.

Quels sont les jeux gratuits PS Plus de janvier 2022 ?

Les jeux gratuits PS Plus de janvier 2022 sont Persona 5 Strikers, Dirt 5 et Deep Rock Galactic.

Tous les titres ci-dessus ont été divulgués par Dealabs, mais ils ont maintenant été confirmés par Sony. C’est une excellente façon de commencer l’année et ce qui la rend particulièrement bonne, c’est que tous seront disponibles sur PS4 et PS5.

Quand sortent les jeux PS Plus de janvier 2022 ?

La date de sortie des jeux gratuits PS Plus de janvier 2022 est le 4 janvier.

Cela signifie que vous n’avez que jusqu’à la date ci-dessus pour réclamer les cadeaux de décembre actuellement disponibles. Ce sont Godfall, Lego DC Supervillains et Mortal Shell.

En plus du lot de nouvelles offres récemment annoncé, une collection de nouveaux titres sera également ajoutée à PlayStation Now. Ceux-ci seront également disponibles le premier mardi de la nouvelle année.

Persona 5 attaquants

Persona 5 Strikers est sans doute le jeu le plus excitant pour les abonnés PlayStation. C’est une suite fantastique de Persona 5 et elle continue l’histoire de Phantom Thieves avec des antagonistes et des niveaux plus mémorables.

Le combat est complètement différent de la formule habituelle au tour par tour car il est plutôt similaire à Dynasty Warriors et Dragon Quest Heroes. Cela signifie que vous devez vous frayer un chemin à travers un assaut d’ennemis qui font que les scènes de bataille du Seigneur des Anneaux paraissent petites.

C’est un jeu génial si vous êtes déjà fan de Persona 5, mais cela vaut la peine d’y jouer même si vous êtes complètement nouveau. Vous ne serez pas familier avec les voleurs fantômes et leurs origines, mais vous apprécierez toujours son histoire, ses niveaux merveilleusement créatifs et sa musique funky.

Saleté 5

Dirt 5 est un jeu de course amusant que vous apprécierez certainement avec vos amis. Si vous avez la chance de posséder une PS5, vous pourrez découvrir l’une de ses meilleures fonctionnalités, à savoir le retour haptique du contrôleur DualSense.

Mais, même si vous ne possédez pas de PS5, le jeu est toujours formidable. Les visuels sont absolument magnifiques, ses pistes varient de décontracté et simple à intense et impossible, et c’est une expérience d’arcade qui met l’accent sur le plaisir plutôt que sur le réalisme.

Deep Rock Galactique

Deep Rock Galactic est un nouveau jeu qui rejoint PlayStation pour la toute première fois. Cela en fait une énigme inconnue pour les fidèles de Sony.

Cependant, malgré son arrivée imminente sur PlayStation, il est disponible sur Steam depuis mai 2020. Et l’accueil des fans sur la plateforme de Valve est « extrêmement positif ».

C’est un jeu de tir à la première personne coopératif de un à quatre joueurs où vous choisissez entre quatre classes différentes. Vous devez vous frayer un chemin à travers les assauts d’ennemis terrifiants tout en explorant des grottes sombres et menaçantes.

Il existe des environnements destructibles, des niveaux générés de manière procédurale et vous devez utiliser vos lumières pour rester en vie. Tout cela semble fantastique et nous avons hâte de vivre tout cela de première main le 4 janvier.

