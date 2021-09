Jeux Halo classés – GameSpot

De Halo : Combat Evolved à Halo Reach à Halo 5 : Guardians, nous opposerons les jeux classiques de Bungie et 343 Industries les uns aux autres pour voir qui sortira vainqueur. Le Master Chief et Cortana dominent peut-être les charts, mais comment les aventures de Noble 6 et Spartan Locke se comparent-elles à Spartan 117.

Dans cette vidéo, nous allons analyser la campagne de chaque jeu Halo, des explorations obsédantes de Halo 3: ODST à l’exploration classique de la culture extraterrestre Covenant dans Halo 2. En même temps, nous jetons également un coup d’œil aux jeux Halo ‘ caractéristique la plus déterminante : multijoueur. De Warzone à Firefight à Invasion à Grif Ball, Halo a constamment placé la barre pour le multijoueur, à la fois en écran partagé et sur Xbox Live, et aucune discussion sur la série ne peut ignorer l’importance de l’impact de Halo sur les jeux en ligne.

Pour ce classement, nous n’incluons pas la série Halo Wars ou les ramifications comme Spartan Strike ou le jeu d’arcade Fireteam Raven, bien que ce soient d’excellents jeux pour ceux qui veulent plus de contexte d’histoire sur Halo Infinite. Et bien que Halo: The Master Chief Collection soit absolument le meilleur moyen de jouer à Halo en 2021, il ne figure pas non plus sur cette liste car il s’agit finalement d’un package de compilation au lieu d’un jeu. Vous pouvez également vous inscrire au Game Pass Ultimate pour jouer à tous les jeux Halo principaux ainsi qu’à de nombreux spin-offs.

Et n’oubliez pas de découvrir comment Halo, la franchise qui a défini la Xbox, n’était presque pas du tout un jeu Xbox dans cette vidéo ! https://youtu.be/noE49iZ9Reg

Halo Infinite approche à grands pas avec sa date de sortie confirmée par Microsoft le 8 décembre 2021 qui se profile cette saison des fêtes. Halo Infinite est maintenant disponible en pré-commande. Vous pouvez consulter notre guide de précommande sur gamespot.com.