Jeux N64 qui n’apparaîtront pas sur Nintendo Switch Online ⋆ .

Nintendo ajoute des jeux N64 à Nintendo Switch Online. Il a été révélé lors du Nintendo Direct de septembre 2021 que Nintendo Switch Online recevait un niveau payant, appelé Expansion Pack. Cela ajoutera des jeux N64 et Sega Genesis au service, mais certains jeux n’apparaîtront probablement jamais sur le service.

Le pack d’extension comprendra une série de jeux N64 au lancement, dont Mario Kart 64, Super Mario 64 et The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Le service ajoutera également des jeux incroyables plus loin, notamment Banjo & Kazooie, F-Zero X et The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

Le pack d’extension sera chargé d’excellents jeux, mais certains classiques ont des problèmes qui les empêchent d’apparaître. Ceux-ci vont des anciens problèmes juridiques aux problèmes avec les titulaires de droits et à l’existence de remasters modernes actuellement en vente sur le Nintendo eShop. En raison de ces problèmes, il est peu probable que les jeux N64 suivants apparaissent sur le nouveau service de Nintendo Switch Online.

L’original Mario Party sur N64 est un danger pour la santé

L’entrée originale de la série Mario Party avait un grave problème, car elle a amené les joueurs à développer des ampoules sur les mains. Cela était dû à tous les mini-jeux qui nécessitaient que le joueur fasse tourner le stick analogique, ce que beaucoup de gens faisaient avec leurs paumes. Le jeu a reçu un certain nombre de plaintes, obligeant Nintendo à fournir des gants. Si Nintendo devait mettre un jeu Mario Party sur le pack d’extension, ce serait alors la deuxième ou la troisième entrée de la série, car elles sont également sorties sur la N64.

GoldenEye 007 de N64 a des problèmes de droits

GoldenEye 007 était facilement l’un des jeux les plus populaires sur la N64, mais il n’a jamais été réédité sur aucune plate-forme. Nintendo a le développeur Rare à bord pour le pack d’extension, c’est pourquoi Banjo-Kazooie viendra au service à l’avenir. Il y a plus à considérer avec GoldenEye 007, car c’est un jeu sous licence de film, qui comprend des ressemblances avec différents acteurs. Un remake prévu de Goldeneye 007 pour Xbox Live a été mis en boîte à mi-parcours du développement et la raison en était due aux problèmes avec les détenteurs des droits de la licence de film James Bond, ce qui empêchera probablement GoldenEye 007 d’apparaître dans le pack d’extension pour Nintendo Switch Online.

Certains jeux N64 sont maintenant disponibles sur Switch sous des formes remasterisées

Certains jeux N64 classiques n’apparaîtront probablement pas dans le pack d’extension, car ils sont déjà disponibles sous une forme remasterisée. Les originaux Turok: Dinosaur Hunter, Turok 2: Seeds of Evil et Doom 64 sont tous disponibles à l’achat sur le système. Bethesda a récemment publié une version remasterisée de Quake sur différentes plates-formes, qui inclut les niveaux de Quake 64. Ces jeux n’apparaîtront pas sur le pack d’extension, tant que les gens achètent toujours leurs versions améliorées sur l’eShop.

Les jeux N64 arrivent dans le pack d’extension pour Nintendo Switch en ligne fin octobre.

