Jeux Olympiques 2021 : Adriana Cerezo et David Valero portent déjà leurs médailles à Madrid

Le taekwondo Adriana Cerezo, récente vice-championne olympique à Tokyo 2020, a déclaré à son arrivée à Madrid, lors d’une cérémonie de bienvenue au siège du Comité olympique espagnol, que « cette épine d’or perdue » en finale des -49 kilos « sera pour toujours » et c’est clair que « Paris sera la prochaine cible » sur laquelle se concentrer.

Cerezo, 17 ans, a exprimé avec un sourire qu’au fil des jours il ressent “moins de colère” de ne pas avoir remporté le titre olympique et que ” le bonheur se gagne sur la rage “.

« Il était très clair pour moi depuis mon arrivée à Tokyo que l’objectif était obtenir une médaille. Avant de disputer les demi-finales, je n’étais pas satisfait du bronze, je voulais quelque chose de plus”, a-t-il déclaré.

Le cycliste David valéro, qui a obtenu le bronze dans l’épreuve de vélo de montagne, a déclaré à son arrivée à Madrid que “pouvoir défendre l’Espagne aux Jeux Olympiques et vous rapporter une médaille est très excitant”.

J’ai ajouté ça surtout “tu savoures bien plus“à cause de” la mauvaise situation qu’il a vécue et nous vivons en Espagne à cause de la pandémie. “

“En fin de compte, en passant la ligne d’arrivée c’était un amas d’émotions. Loin de la maison, sans famille et avec un enfant de trois ans ; Les jours passent et vous ne voyez pas votre fils grandir. J’ai franchi la ligne d’arrivée et j’ai pensé que ma femme et mon enfant n’étaient pas avec eux. C’est une récompense. C’est important d’avoir du soutien pour atteindre les objectifs sportifs”, a-t-il rappelé avec enthousiasme.

Le cycliste né à Grenade s’est rappelé comment le test était l’endroit où il a fait un grand retour après un mauvais début de test : “Le rendu n’était pas ce qui était attendu, je suis entré dans un site bloqué et le début était très mauvais. J’ai établi un rythme confortable et je savais que je réduisais. Ce sentiment de vouloir tirer le meilleur de vous-même n’est ressenti qu’aux Jeux olympiques. Vous n’avez pas cette motivation dans les Coupes du monde ou les européennes comme vous le faites aux Jeux.”

Valero était satisfait de sa performance à Tokyo car il a ” tout donné ” et était très fier de sa troisième place car c’était la récompense de “je travaille longtemps“.