Jeux Olympiques 2021 : Adriana Cerezo et le club « ouvre-boîtes »

Tous les vétérans de l’Olympisme sont d’accord sur l’importance dans certains Jeux d’une première médaille prochainement, quelque chose qui n’est pas commun dans l’ADN du tableau des médailles espagnol, plus réussi la deuxième semaine en raison du poids des sports collectifs.

“Je le vois très important. Vous calmez les choses, les gens se calment et il sert de moral au sport lui-même et au collectif en général. Ce sentiment optimiste est très positif, car, en plus, il s’est accompagné d’autres belles performances de la délégation espagnole », explique Alejandro Blanco, le président du Comité olympique espagnol.

Ils le commentent car ils ont subi l’effet inverse aux JO de Londres, quand Mireia Belmonte n’a brisé la glace qu’au cinquième jour et qu’ils connaissent la pression supplémentaire que cela génère chez ceux qui partent en compétition. Au cours des 50 dernières années, la plus longue attente, dans la préhistoire de l’Olympisme espagnol, avant la désignation de Barcelone, a été celle de Munich 72. 13 jours s’étaient écoulés depuis l’inauguration où Enrique Rodríguez Cal a accroché le bronze en poids mouche léger. . Too Gorostegui et Pedro MIllet ont remporté l’argent le dixième jour quatre ans plus tard à Montréal.

Adriana Cerezo a rejoint la liste des précoces. Comme Samuel Sánchez à Pékin 2008 et Belmonte, à Rio, il a chassé les spoilers dès le premier jour de compétition. Il entre également dans une liste de grenades de noms transcendantaux dans l’histoire du sport espagnol tels que David Lpez Zubero (1980), Roberto Molina et Luis Doreste (1984), Sergi Lpez (1988), Jos Manuel Moreno (1992), Ernesto Prez (1996 ), Isabel Fernndez (2000) et Mara Quintanal (2004)