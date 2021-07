Jeux Olympiques 2021 : Adriana Cerezo se bat pour l’or olympique avec seulement 17 ans

Adriana Cerezo lutte pour l’or olympique à Tokyo à l’âge de 17 ans. Celui qui jusqu’à il y a un an était la grande promesse du taekwondo national est aujourd’hui déjà sa référence. En seulement trois mois, il a été proclamé Champion d’Europe des -49 kg et vient de remporter la médaille olympique après avoir battu la Turque Rukiye Yildirm en demi-finale par 39-19. Ce sera le premier pour la délégation espagnole à Tokyo.

La Madrilea s’est rendue à la tapisserie olympique avec le sourire jusqu’aux oreilles depuis son premier combat. C’était ses débuts aux Jeux et l’illusion était perceptible même dans l’éclat de ses yeux. Il portait un bandeau, comme toujours, c’est son amulette. “Tu es le meilleur, Adri!”, A-t-on entendu dans les tribunes dès son départ. Madrid, Benjamin de l’expédition espagnole à Tokyo, haricot ont demandé les quelques Espagnols présents (coéquipiers, staff technique et même Juan Antonio Ramos, époux de la dauphine olympique Brigitte Yage et qui est coach de Gabn) pour l’encourager sans arrêt. “J’ai besoin d’écouter les gens me dire des choses”, a-t-il avoué en riant. Il a besoin des encouragements d’un public qu’il n’y a pas dans ces Jeux. Les stands sans âme sont son antithèse car Adriana est un tourbillon et une énergie pure. Il passe là où il passe, c’est un cyclone.

La route de la médaille

Sur son premier combat il avait une noix dure à casser, la Serbe Tijana Bogdanovic, numéro 2 mondiale en -49 kg et vice-champion olympique en Ro 2016. Je savais déjà ce que c’est que de la gagner, puisqu’elle Tous deux sont gauchers et au premier tour ils ont donné l’impression d’être à tâtons. Dans la seconde, la Madrilea a misé sur sa jambe gauche et est allée plus loin. A partir de là, le combat a complètement changé et j’ai fini par le décerner par 12-4. Sa forte demande ne l’a pas entièrement satisfaite malgré le résultat. Cette ambition est ce qui la rend différente. Il est anticonformiste par nature et dans le sport, cette qualité est typique des champions.

“Maintenant, Jess va me gronder”, a-t-il avoué en riant. Il faisait référence à son entraîneur à Hankuk à San Sebastián de los Reyes, Jess Ramal, presque comme un deuxième père pour elle depuis qu’elle est arrivée à sa salle de sport à seulement 11 ans. Cette fois, il a dû la suivre à la télévision à l’aube de Madrid. Il était en communication constante avec le corps technique de la Fédération espagnole de Taekwondo.

Adriana Cerezo, le joyau du taekwondo espagnol

Récital devant une légende

Dans les chambres toute une légende du taekwondo l’attendait, La Chinoise Jingyu Wu, double championne olympique à Pékin 2008 et à Londres 2012 et triple championne du monde. “C’est l’une de mes idoles”, a reconnu Adriana après avoir donné un récital devant elle. Madrid était un coup de vent qui est rapidement devenu 25-0. La Chinoise, qui a deux fois son âge (34 ans), n’a pas pu avec la poussée des Espagnoles et il n’a même pas fallu un troisième tour, le match s’est terminé en seconde par la différence de points (33-2). “Je ne m’attendais pas à gagner comme ça”, a-t-il humblement reconnu.

Après chaque combat, à l’autre bout du fil, il discutait avec son entraîneur. “L’euphorie n’est pas bonne, comme la colère”, lui rappela Ramal. Il n’y avait toujours rien à célébrer. Il était à un combat d’entrer dans une finale olympique et d’obtenir une médaille, ce n’était pas le moment de se détendre. Mais la madrilée, Malgré sa jeunesse, elle a une maturité contrairement à une fille de son âgeIl le savait et ne s’est pas emporté.

En demi-finale, elle a battu la Turque Rukiye Yildirm par xx.

Adrin Vicente à court de médaille

Dans un pavillon complètement sans âme en l’absence du public, Adrin Vicente, avec le dossard rouge, est sorti pour tous. La froideur de l’environnement la contrariait avec sa passion. Poing haut et un ‘Let’s go’ Nadal regardant la caméra. Son ambition et son désir de bien faire étaient évidents dès le début. Il savait que tous les regards allaient être braqués sur lui après la polémique sur son choix à la place de Jess Tortosa.

À ses débuts olympiques, le Madrilène a souri du tapis, l’a touché d’une main avant de sauter là-bas et a changé de visage dès qu’il a marché dessus. Dedans, c’est un iceberg. Même le Madrileo le dit déjà : sa froideur est l’une de ses meilleures armes. Aussi son intelligence pour lire les combats et avant le Portugais Rui Bragana, bronze européen, il a su le faire parfaitement. De plus en plus sécurisant sur les tatamis, il a toujours porté l’initiative jusqu’à clôturer le combat par un clair 24-9.

En quarts de finale, il était le numéro 1 mondial et champion du monde en 2019, le Coréen Jun Jang, Celui qui s’est tenu debout pendant tout le combat que j’ai fini par perdre 24-19. Si Jang s’était qualifié pour la finale, Adrin serait allé en barrage mais contre toute attente il est tombé en demi-finale face au Tunisien Mohamed Khalil Jendoubi.