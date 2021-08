Jeux Olympiques 2021 : Alejandro Blanco : “Je donne un 10 à l’Espagne à ces Jeux”

Mis à jour 08/08/2021 – 11:14

Alejandro Blanco (Orense, 1950) quitte Tokyo très satisfait des résultats de l’Espagne aux Jeux (17 médailles : 3 d’or, 8 d’argent et 6 de bronze) et donne le top à la délégation nationale. Le président du COE envisage l’avenir avec optimisme après la belle performance des jeunes comme Alberto Gins, Adriana Cerezo ou Joan Cardona et il pense qu’il existe un potentiel pour dépasser les 22 médailles de Barcelone 92 ​​dans la prochaine épreuve olympique.

L’Espagne repart de Tokyo avec 17 médailles Quel est le bilan de la délégation nationale ?Un bilan imbattable. Nous avons atteint, après une année de pandémie, celle des 322 athlètes, ils ont remporté 17 médailles, 42 diplômes dont 8 ont été des quatrièmes places. Sur les 322 179 qui reviennent avec une médaille ou un diplôme, soit 55,5 % figurent parmi les huit meilleurs au monde. Quelle note, de 1 à 10, lui donneriez-vous ? Un 10, même pas un dixième car il faut revoir le chemin que nous avons parcouru et qu’il n’a pas été le même pour tout le monde en raison de l’incidence du covid. En plus, on a eu des absences comme celles de Carolina Marn Nadal, Rahm… Et les blessures d’Orlando et Lydia. Nous avons remporté les mêmes médailles qu’en Ro, mais nous avons amélioré n diplômes. Je n’ai que des mots de remerciements et de félicitations. Peut-être que pour tout le monde, la médaille de révélation a été l’or d’Alberto Gins. Lequel vous a le plus surpris ?La concurrence d’Alberto a été impressionnante. Il est très jeune et l’escalade va devenir à la mode en Espagne. Il a des conditions spectaculaires. C’était une agréable surprise pour les Espagnols, mais cela avait déjà des résultats extraordinaires. Nous aurons une référence mondiale en escalade pendant de nombreuses années. Adriana Cerezo, Alberto Gins… peut-on rêver pour Paris après avoir vu des jeunes comme eux sur le podium ?Ces Jeux ont entériné la valeur de ceux qui ont eu une longue carrière mais ont ouvert le champ des jeunes comme eux. En athlétisme il y a un lot de jeunes dans le top 8, ceux du judo sont aussi jeunes. Le présent du sport espagnol s’est révélé et nous permet de rêver de beaux résultats pour Paris. Les jeunes ont dit que je suis et l’avenir du sport espagnol est assuré en termes de succès. Dans les nouveaux sports, l’Espagne a ajouté deux médailles d’or et une d’argent. Dommage que le karaté ne soit pas olympique à Paris… C’était la vraie sensation des Jeux. J’espère que c’est dans les éditions successives. Qu’ils viennent à l’origine du karaté et que Sandra remporte la finale face à un Japonais et que Damin soit d’argent est l’un des succès du sport espagnol dont on se souviendra pendant de nombreuses années. C’est un résultat exceptionnel. Les 22 médailles de Barcelone 92 sont encore un plafond inatteignable, pourquoi pensez-vous que cela arrive et que peut-on faire pour y parvenir ? Nous sommes déjà sur cette marge. Nous avons remporté 17 médailles mais nous avons également atteint huit quatrièmes places et ils ont perdu des options de médailles claires. J’espère qu’à Paris ils sortiront et que ces quatrièmes places deviendront une médaille et que nous obtiendrons les résultats. Le sport espagnol est déjà prêt à dépasser les 22 médailles, et les jeunes qui sont ici nous permettent de rêver. J’entrevois un Paris où l’on pourra surpasser les médailles de Barcelone. Les jeunes ont fait un saut qualitatif important. On parle du miracle italien avec 40 médailles. Pensez-vous que ce soit une question d’investissement ?L’Italie investira 300 millions dans les sports fédérés et en Espagne nous sommes une cinquantaine. Nous devons évaluer les résultats en fonction de l’investissement et notre quotient là-bas est le meilleur. Si l’on veut faire un saut quantitatif et qualitatif, il faut réaliser une étude et prévoir un modèle à court et long terme. Nous ne pouvons pas nous comparer aux pays qui investissent beaucoup plus que nous.

Que peut-on faire pour augmenter les investissements Le gouvernement a l’intention de les augmenter et ils ajouteront également des fonds européens. Mais nous devons d’abord parler du modèle et voir ce que nous voulons faire. Non seulement ils doivent être des ressources publiques, mais ils doivent entrer dans des ressources privées. Si nous croyons au sport, nous devons mettre les moyens pour que l’Espagne continue de grandir. Pensez-vous toujours qu’il manque un modèle sportif en Espagne ? Nous devons planifier ce que nous voulons dans les 30 prochaines années de sport. Si on ne cherche que le sport-résultat, c’est une voie ou si on veut l’associer à l’éducation, la culture, l’innovation, le travail, la création d’emplois… Il faut faire un modèle qui envisage tout, le mettre sur la table et de là chercher les moyens. Il y a des pays comme la Grande-Bretagne qui concentrent leur budget sur un petit nombre de sports dans lesquels ils savent qu’ils peuvent gagner des médailles. Un modèle similaire serait-il possible en Espagne ?Il faut voir quelles Fédérations ou quels sports ont plus de possibilités d’avoir des résultats ou ceux qui ont du potentiel et faire une planification différente dans chacune, à court et à long terme. Nous devons investir dans les sports collectifs et individuels, mais nous devons définir un modèle et nous sommes sur cette voie. Y a-t-il eu une angoisse de médaille à un moment donné ?Tout au long des Jeux, j’ai dit deux mots : calme et confiance. Dès la deuxième semaine, nous obtenons toujours des résultats. La pandémie a-t-elle influencé les résultats ?Ces Jeux nous ont permis de constater que dans de nombreuses spécialités des pays qui ne comptaient pas auparavant ont obtenu des résultats. La préparation n’a pas été la même dans tous les pays en raison de la pandémie. Quel est votre bilan du sport féminin ? Au cours des deux dernières éditions, il avait remporté plus de médailles que les hommes, je ne parle pas des sports féminins et masculins. Nous avons des figures féminines internationales dans de nombreux sports. Nous devons continuer à soutenir le développement du sport féminin espagnol dans l’élite et à la base et je suis convaincu que son avenir sera spectaculaire.

La trajectoire de Craviotto est-elle spectaculaire. Sal est une légende du sport et un leader du purfgisme national et mondial. Avez-vous les Jeux les plus difficiles qu’il ait connus à cause de la pandémie? Sans aucun doute. Il y a eu des Jeux où le grand mérite a été de les organiser et la grande médaille est que le coronovarius n’a eu aucune opportunité. Dans toute la famille olympique, il a été de 0,02 et les mesures sanitaires ont été extraordinaires. La santé a été préservée. Le fait d’avoir organisé les Jeux est déjà une victoire ?Oui, cela a été une lumière qui illumine le monde. Madrid était candidate à l’organisation de ces Jeux. Avez-vous déjà pensé que c’était une bonne chose qu’ils ne nous les donnent pas ?Lorsque nous n’avons pas été élus en 2013 à Buenos Aires, ce fut une journée très difficile car la commission d’évaluation du CIO avait classé Madrid comme le meilleur candidat. Maintenant, je n’envie pas du tout Tokyo, je vous remercie de les avoir organisés car cela a été un miracle du CIO et du comité d’organisation. Cela en Espagne apportera un bonus difficile à supporter en raison de l’ampleur économique. Pour l’Espagne, cela aurait été un défi très coûteux que nous aurions résolu à coup sûr et nous aurions eu des Jeux spectaculaires, mais à un coût très élevé car il n’y avait pas de public. Normalement, un million de personnes voyagent et dans ce cas, avec les restrictions, non. Y aura-t-il une nouvelle tentative à l’avenir ? Proposons un nouveau modèle de Jeux et dans ce modèle Madrid est la ville la plus préparée au monde. Nous en avons déjà discuté avec le maire. Par niveau sportif et par bien d’autres, Madrid mérite des Jeux.