Jeux Olympiques 2021 : Anniversaire sanglant : 25 ans d’attentat contre les Jeux d’Atlanta 96

Rien ni personne n’a jamais pu empêcher la Jeux olympiques tout au long de leur 125 ans d’histoire moderne. Un événement planétaire qui a survécu guerres, boycotts et même un pandémie mondiale comme celui qui afflige maintenant l’humanité. Le mouvement olympique a toujours surmonté l’adversité en imposant les valeurs universelles du sport, même lorsqu’il a reçu desnous les pires coups sous la forme d’attentats terroristes.

De Munich 72 à Atlanta 96

Le premier était dans le Jeux de Munich 72, quand quand 11 membres de l’équipe d’Israël ont été tués par le groupe terroriste palestinien Septembre noir. Et la seconde quand une bombe a explosé aux Jeux d’Atlanta 96 laissant l’équilibre tragique de deux morts et 111 blessés. Aujourd’hui ils sont comblés 25 ans de ce terrible événement que, comme dans le cas de Munich, vous pleurez et déchirez le drapeau olympique, mais cela ne l’a pas empêché de flotter jusqu’à la cérémonie de clôture.

Richard Jewell, l’agent de sécurité qui a été le premier suspect de l’attaque.

Cet attentat terroriste a eu lieu à 1h15 le samedi 27 juillet 1996, quand le monde entier a tremblé en explosant dans le Parc olympique du centenaire d’Atlanta une bombe qui a coûté la vie à deux personnes, un spectateur et un cameraman de la chaîne publique turque TRT, décédé d’une crise cardiaque, en plus de faire plus d’une centaine de blessés.

Panique à Atlanta et fermeture du village olympique

La ville de Atlanta j’ai paniqué et je me suis réveillé déserté et pris par les forces de sécurité. La Village olympique où les athlètes sont traditionnellement logés, il a été fermé toute la nuit et conservé dans chacun des sites olympiques. une minute de silence à la mémoire du défunt et le drapeau olympique flotte en berne. Mais les jeux ne se sont pas arrêtés après avoir pris une décision consensuelle, le Comité International Olympique (CIO) et les organisateurs.

L’affiche de recherche et de capture d’Eric Robert Rudoph, le terroriste qui a posé la bombe.

Une personne “à la voix calme” appelée depuis un téléphone public au service d’urgence d’Atlanta et a averti qu’une bombe était placée dans le Parc olympique. L’action n’a été identifiée ou attribuée à aucun groupe. Le système informatique Le 911 a enregistré la conversation et identifié la source de l’appel. Selon les investigations faites à partir de l’enregistrement, il s’agissait d’un homme blanc et américain.

Le premier suspect, un agent de sécurité

Cependant, le premier suspect de la police était un agent de sécurité, Richard Jewell, qui était de service dans le parc du Centenaire. Il avait découvert un colis suspect et, de sa propre initiative, a tiré la sonnette d’alarme et a commencé à évacuer la zone. Était une pompe maison qui avait été abandonnée à la base d’une des colonnes qui supportent les haut-parleurs et les lumières du parc.

MARCA couvre le lendemain de l’attentat d’Atlanta.

Richard Jewell a été exonéré de toutes les charges trois mois plus tard, lorsque la police a découvert que l’attaque avait été perpétrée par Eric Robert Rudolph, un chrétien fondamentaliste américain qui en a commis trois autres dans la région au cours des prochains mois.

Chaîne de vie pour le terroriste

Il a lui-même avoué que son acte criminel c’était un acte de protestation contre l’avortement, l’homosexualité et les idéaux socialistes et mondialistes qui, à son avis, promeuvent les Jeux Olympiques. Avec son attaque, il voulait qu’ils soient suspendus, mais il n’a pas réussi. Le terroriste, qui était en fuite et a été capturé en Caroline du Nord en 2003, a plaidé coupable et a été condamné à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

La sévère condamnation des attentats de Clinton et Samaranch

L’attaque a alors secoué la planète entière et supprimé les fondements du mouvement olympique, qui sort renforcé de la tragédie. La condamnation du gouvernement et des autorités sportives de l’époque était forte. Entre eux, l’alors Président des États-Unis, Bill Clinton, qui était à Atlanta deux jours auparavant : “C’était un acte de terreur ignoble contre l’esprit olympique, j’encourage les participants aux Jeux à ne pas se laisser intimider par ce type d’acte”, a-t-il déclaré.

Le Mouvement olympique ne se laissera pas intimider par le terrorisme, les Jeux d’Atlanta se poursuivront comme prévu Juan Antonio Samaranch (président du CIO en 1996)

Espagnol Juan Antonio Samaranch, puis président de la COI, se manifestait dans la même ligne : “Le Mouvement olympique ne se laissera pas intimider par le terrorisme, les Jeux d’Atlanta se poursuivront comme prévu “, a-t-il déclaré. Et il en fut ainsi, mais 25 ans plus tard, le monde du sport continue de trembler mémoriser les images et le sang qui coulait pour lui Parc du centenaire d’Atlanta.