Jeux Olympiques 2021 : Bach exclut les liens entre les JO et l’augmentation record des infections au Japon

in

Le Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a exclu aujourd’hui qu’il y ait un lien entre la célébration des Jeux de Tokyo et l’augmentation record des infections à coronavirus dans la capitale japonaise et dans le reste du pays.

“Les affirmations sur les effets indirects sont tout à fait insoutenables, je n’ai vu aucune donnée pour les étayer”, a déclaré le président du CIO interrogé sur la question lors d’une conférence de presse convoquée aujourd’hui à Tokyo pour faire le point sur les Jeux, qui se déroulent. dans la capitale japonaise jusqu’à dimanche prochain. “Nous n’avons eu aucune transmission du virus entre le public et les participants, ni dans l’autre sens. Tous les chiffres que nous traitons montrent que les mesures anti-coronavirus ont été efficaces” a affirmé Bach.

Nous n’avons eu aucune transmission du virus entre le public et les participants, ni dans l’autre sens. Tous les chiffres que nous traitons montrent que les mesures anti-coronavirus ont été efficaces

Le président du CIO a ajouté que le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et le gouverneur de Tokyo Yuriko Koike l’Organisation mondiale de la santé “et de nombreux autres experts” approuvent cette version.

Cependant, il existe plusieurs Les spécialistes japonais de la santé qui ont souligné la célébration de l’événement sportif comme l’un des facteurs de l’accélération des infections au Japon, qui fait face à sa quatrième et plus grande vague de cas à ce jour, également en raison de la propagation de la variante delta.

Le principal conseiller du gouvernement dans la lutte contre le virus, le Dr Shigeru Omi, a de nouveau affirmé la veille que les Jeux Olympiques avaient affecté le “sentiment collectif” et provoqué un relâchement des Japonais lorsqu’il s’agit de percevoir la gravité de la maladie. .état de santé et de prendre des mesures préventives.

Dossier de contagion

Dans la La veille, les 15 000 cas quotidiens de coronavirus ont été dépassés pour la première fois dans tout le pays, le même jour, le gouvernement a décidé relever le niveau d’alerte sanitaire dans huit autres régions pour tenter d’arrêter cette évolution.

Dans Tokyo, le chiffre était 5 042 nouvelles infections, également un nouveau maximum, et alors que la capitale est en situation d’urgence sanitaire et accueille des Jeux au format bulle, sans public et avec des restrictions strictes pour tous ses participants.

En outre, Depuis le 1er juillet dernier, 382 infections humaines ont été détectées chez les participants aux Jeux à l’arrivée au Japon ou lors de l’événement sportif, dont 29 en athlètes, selon l’organisation