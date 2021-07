Jeux Olympiques 2021 : Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques à Tokyo 2021 : programme et où regarder aujourd’hui à la télévision et en ligne

L’un des moments les plus attendus du sport mondial pendant quatre années, la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, arrive enfin. Nous avons dû attendre un an de plus que prévu en raison de la pandémie de coronavirus mais finalement, aujourd’hui vendredi 23 juillet, le Jeux Olympiques de Tokyo 2020 -bien qu’ils aient lieu en 2021- ils commenceront officiellement.

Comme d’habitude, le déroulement de la cérémonie est un absolu secret, même si les plans prévus ont probablement dû être refaits à cause de la pandémie. Comme tu le sais, pendant les Jeux il n’y aura pas de public dans les tribunes, sans que l’organisation ait fait une distinction entre les événements intérieurs et extérieurs. À l’heure actuelle, on sait qu’il y aura du son ambiant préenregistré dans les compétitions. Mais pas si le public avait un rôle à jouer lors de la cérémonie d’ouverture. On espère, oui, que la capacité reconnue technologique Les japonais peuvent faire face efficacement aux difficultés.

Décalage horaire entre l’Espagne continentale et le Japon : À Tokyo, il est de sept heures de plus

La différence entre l’heure péninsulaire espagnole et celle du Japon est sept heures en faveur de Tokyo, c’est-à-dire : là, ils avancent de sept heures. De telle sorte que l’heure de la cérémonie, prévue à 20h00 japonaises, devienne la 13h00 péninsules, et les 12h00 aux Canaries.

Programme et chaînes de télévision pour regarder la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sera transmis par Eurosport Oui RTVE. La cérémonie d’ouverture, dans le Stade olympique de Tokyo, il peut être suivi de télévision au direct et en ouvert à travers Le 1 de RTVE de, comme on l’a dit, la 13h00 d’aujourd’hui vendredi 23 juillet.

Eurosport, accessible via diverses plateformes de télévision payante et de streaming telles que DAZN et son service en ligne Joueur Eurosport, offrent également la cérémonie. RTVE et Eurosport offriront des milliers d’heures de retransmission télévisuelle.

