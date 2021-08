Jeux Olympiques 2021 : C’est le laboratoire antidopage des Jeux : 130 personnes, 24 heures, 5 000 tests

Mis à jour le 08/02/2021 – 12:51

Jusqu’à l’arrivée de la pandémie, chaque positif connu dans le sport était sanctionné car il s’agit de la découverte de substances interdites dans le contrôle de l’urine ou du sang de l’athlète. Pour garantir des Jeux propres, le laboratoire antidopage de Tokyo travaille 24 heures sur 24 pour analyser les échantillons des contrôles qui sont effectués quotidiennement parmi des centaines d’athlètes qui participent à cet événement olympique.

Le laboratoire de Tokyo est flambant neuf et à la pointe de la technologie, avec un équipement capable d’analyser et de détecter les substances et méthodes interdites incluses dans la liste des substances et méthodes interdites de l’AMA de 2021.

Pendant les Jeux, et comme l’a récemment révélé l’Agence mondiale antidopage (AMA), environ 130 personnes, qui composent le personnel du laboratoire, analysent tout au long de la journée les échantillons prélevés pour avoir les résultats dans les plus brefs délais.

Le laboratoire est soutenu par jusqu’à 50 experts scientifiques du monde entier, avec une compréhension approfondie de la lutte contre le dopage et des défis analytiques et opérationnels auxquels un laboratoire est confronté pendant les Jeux.

Il est prévu que 5 000 contrôles seront effectués pendant les Jeux, dont la moitié ont déjà été effectués, au cours des 10 premiers jours de compétition, selon les organisateurs. À l’heure actuelle, plus de 3 100 échantillons ont été collectés, dont 2 530 d’urine et 610 de sang.

Les sports les plus analysés jusqu’à présent sont les sports nautiques, l’aviron, l’athlétisme, le cyclisme et l’haltérophilie, tandis que les équipes les plus surveillées sont celles des États-Unis, de l’Australie, de la Chine, de la Grande-Bretagne et du Comité olympique russe (ROC).