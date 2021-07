Jeux Olympiques 2021 : David Valero et autres médailles olympiques inattendues du sport espagnol

Le sport qui marche de plus en plus, et dangereusement, à la traduction sur le terrain de jeu de ce qui est scrupuleusement entraîné concatène parfois une série de facteurs qui permettent à un « étranger » d’accéder à la gloire.

Sans atteindre l’extrême de celui réalisé par le patineur australien Steven Bradbury, qui à Salt Lake City 2002, a remporté l’or après la chute de tous les rivaux de la finale, le poste de souvenir le plus proche de Barcelone 92 en sauve certains.

Barcelone 92. Bronze en pole

Javier Garca Chico était un bon pair espagnol qui était au temps D à l’heure H. Personne ne pouvait imaginer que l’athlète qui avait le plus soumis un secteur, Sergei Bubka, allait marquer trois fois sur 5,70. Il les a faits. Il est espagnol, qui s’est contenté d’égaler son record personnel pour un diplôme olympique est monté sur le podium.

Barcelone 92. Or en tir à l’arc

Juan Carlos Holgado l’a répété à maintes reprises : « Personne n’attendait rien de nous. Et avec Alfonso Menndez et Antonio Vzquez, ils se sont plantés à Vall d’Hebron et ont obtenu la couronne de laurier. Les deux premiers avaient terminé dix-septièmes de la Team Sel, quatre ans plus tôt. La presse spécialisée ne lui a laissé aucune option.

Barcelone 92. Hockey féminin

Jos Manuel Brasa, qui était en avance sur son temps, ne laisse pas un pouce de côté lorsqu’il parle de Barcelone 92. « Quatre ans avant les Jeux, j’ai réuni le groupe de joueurs avec qui nous avons travaillé et je leur ai dit que vous aviez trois options : aller passer un bon moment et défiler, aller jouer un rôle décent ou aller chercher les médailles. J’ai quitté la salle et ils ont tous dit qu’ils voulaient ce dernier. ” Ils ont passé plus de cinq mois de concentration incluant des voyages à Cuba pour s’acclimater à l’humidité.

Sidney 00. Mara Vasco à 20 km à pied

L’athlétisme féminin espagnol n’avait pas remporté de médaille féminine. Sans aucune référence, Mara Vasco, arrivée à Sydney avec la vingtième note des participants, a décroché le bronze. Il y avait 93 pour cent d’humidité. Il passa la mi-course de l’épreuve vers la quinzième place et grimpait. Juste à l’entrée du stade, un marcheur australien a été disqualifié et Mara a fait le saut vers le bronze.

Athènes 2004. Patricia Moreno au sol

Il n’avait que 16 ans et est toujours la première médaille individuelle de l’histoire. Pas même Jess Carballo, la sélectionneuse nationale, ne faisait confiance à Patricia Moreno. Je pensais que ce serait à Pékin où ça exploserait. J’ai fini l’exercice et successivement tous les favoris sont tombés jusqu’à lui donner un bronze pour l’histoire

Pekn 2008. Leire Olaberra dans la notation

Veine d’athlétisme. Il n’était dans le cyclisme que depuis quatre ans lorsqu’il a été planté aux Jeux de Pékin et un après-midi au vélodrome de Laoshan il a surpris toute l’Espagne en remportant la médaille de bronze. L’Espagne n’a plus remporté de médaille féminine dans le veldromo. “Je ne l’imaginais même pas dans mes meilleurs rêves, même si j’avais terminé quatrième de la Coupe du monde.”

Pékin 2008. Craviotto et Prez, au K2 500

Maintenant, cela semble étrange quand on se souvient d’eux, mais il n’y avait presque personne qui croyait à la médaille d’or de Sal Craviotto et Carlos Prez à Pékin. Parmi eux se trouvait le président de la Fédération espagnole Santi Sanmamed. “Demain, ces deux-là seront champions olympiques”, a-t-il déclaré au journaliste.

Ro 2016. Carlos Coloma VTT

Ils sont venus au circuit avec les moustaches et les gens ont remarqué leurs moustaches plus que la qualité qu’elles avaient. C’est José Antonio Hermida dont on a le plus parlé, mais Coloma est entré dans la bonne échappée et a pris le bronze contre le pronostic, comme son disciple