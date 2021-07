Jeux Olympiques 2021 : Et après la première semaine, combien de médailles peut-on obtenir à ces Jeux Olympiques à Tokyo ?

Mise à jour 30/07/2021 – 11:12

Terminée la première semaine de compétition aux Jeux Olympiques de Tokyo, l’Espagne n’a que trois médailles. Ceux conquis par Image de balise Andrea Cerezo en taekwondo (argent), Albert Valero en VTT (bronze) et Maialen Chourraut (argent) en eaux vives semblent rares alors que les prévisions devaient dépasser 22 à Barcelone’92.

Dans une analyse interne du CSD, publiée par MARCA le 27 juillet, la délégation espagnole s’attendait à remporter au moins 15 médailles. Un chiffre qui semble encore à portée de main.

L’Espagne a les deux options presque garanties en krate, où Damin Quintero et Sandra Sanchez commencent comme grands favoris. De plus, ils démarrent avec plus d’enthousiasme que quiconque puisque ce sera la première et la dernière fois qu’ils participent à des Jeux puisque leur sport ne sera pas olympique à Paris 2024. Tous deux sont au sommet de leur sport depuis de nombreuses années.

En cyclisme, après le fiasco de la route et le succès du VTT, on s’attend à ce que Sebas Mora et Albert Torres ils peuvent en obtenir un sur la piste. La carrière de Madison est très ouverte et là-bas, les Espagnols, habitués à être sur les podiums, peuvent avoir des options pour baiser le métal.

En voile, au moins trois ou quatre médailles sont attendues. Cardona en finnois, sur 49er et 49er FX et même 470 ne sont pas encore exclus. Dans Nacra il y a aussi des options, bien que peut-être un peu plus éloignées. La bougie apporte toujours de la joie au tableau des médailles espagnoles et, dans ce cas, on s’attend à ce qu’elle puisse encore en ajouter trois de plus.

En athlétisme, la sensation Katir en 5000 Oui Orlando Ortega à 110 ans devrait apporter de nouvelles joies à notre pays. Au tennis, Carreo se bat pour le bronze. En canoë, avec le K4 500 qui fait très chaud car ils ont remporté la dernière manche de la Coupe du monde et aussi en K1 200 avec Craviotto et Arvalo.

Mais c’est dans les sports d’équipe que l’on génère le plus d’illusion. Il se trouve que toutes les équipes que l’Espagne a amenées au Japon seront, sauf grosse surprise, à la croisée des chemins. Les équipes masculines et féminines de hockey, de water-polo, de handball, de basket-ball et de soccer masculin ont très bien leurs passes sur la bonne voie et il n’est pas surprenant que tous aient pu jouer au métal.

Au tir, les duos mixtes avec Alberto Fernndez et Ftima Glvez ne seraient pas déraisonnables s’ils réussissaient malgré le fait qu’individuellement ils ont été exclus des finales. Le roi Zapata en gymnastique, Gabi Escobar et ‘El Profeta’ Enmanuel veulent obtenir leur médaille du ring de boxe. Il y a encore beaucoup de tissu à couper dans ces Jeux.