Jeux Olympiques 2021 : Greysia Polli, de tricheuse à Londres 2012 à médaille d’or à Tokyo

Greysia Polli a purgé une peine symbolique de neuf ans et un jour à Tokyo. La rédemption s’est conclue par une médaille d’or en double badminton féminin, le paradis après l’enfer vécu aux Jeux de Londres 2012 lorsqu’il était disqualifié par tongo dans la première phase à la recherche d’un centre favorable en quarts de finale.

L’homme de 33 ans entre enfin dans les livres d’histoire de l’Indonésie, l’un des berceaux du badminton. Le couple formé depuis 2017 avec Apriyani Rahayou, de dix ans sa cadette, est le premier du pays à remporter une médaille d’or qui n’était que dans les coffres de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud.

La finale a été plus facile que prévu. Les Chinois Chen et Jua Yin ont succombé par 21-15 et 21-19 en 57 minutes. Le pas vers la célébrité de Greysia a laissé une pièce inoubliable. Dans le deuxième set, avec 18-10 en faveur, Polli a remarqué que sa raquette s’était cassée au milieu de la pointe, J’ai froidement approché la nuisance. Alors que la plume volait, il s’est approché du banc, son partenaire a défendu le terrain seul en deux jeux, a changé d’outil et est retourné sur le terrain pour marquer le 19-10.

Greysia Polli, dans l’une des campagnes publicitaires sur son image.

Cela valait la peine d’oublier cette légende de la sanction londonienne pour “n’avoir pas mis en pratique tous leurs efforts pour gagner la partie” et « se comporter de manière manifestement abusive au détriment du sport ».

Greysia, l’une des revendications publicitaires de son pays, Elle a épousé l’homme d’affaires Félix Djimin en décembre dernier. Les temps étaient durs. COVID, quelques jours après le lien, il a mis fin à la vie de son frère Ricketssia. Greysia Polli ressent désormais une « joie indicible ». Il a écouté l’hymne et a pleuré.