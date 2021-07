Jeux Olympiques 2021 : Iberdrola célèbre le début des Jeux pour soutenir les Olympiens espagnols

Mis à jour 24/07/2021 – 12:04

Dans le cadre de votre engagement mondial en faveur de l’égalité et de la promotion du sport pratiqué par les femmes, Iberdrola a eu lieu au Musée Lzaro Galdiano un événement pour soutenir les athlètes olympiques espagnols à la veille du début des Jeux.

Carolina Marn, Desir Vila, Loida Zabala, Teresa Daz et Garazi Snchez, entre autres, ils ne voulaient pas manquer le rendez-vous pour envoyer tous leurs encouragements aux athlètes qui vont participer aux Jeux.

Le triple champion du monde, Carolina Marn, qui ne pourra pas assister aux Jeux en raison d’une blessure au genou, a souligné : « L’effort supplémentaire nécessaire pour participer à des Jeux aussi atypiques rend les réalisations de nos Olympiens encore plus précieuses, donc Je veux envoyer beaucoup de force et beaucoup d’encouragements à tous mes collègues”.

“Également, Je tiens à remercier Iberdrola pour maintenir son engagement envers le sport pratiqué par les femmes et pour des initiatives comme celle d’aujourd’hui car elles sont nécessaires pour saluer l’effort fourni par tant d’athlètes”, a-t-il ajouté.

Lors de l’événement, un poste de radio a été présenté qui, de “Casa Espaa”, siège du Comité olympique espagnol, diffusera un programme spécial qui mettra en vedette différentes personnalités du terrain de sport en tant qu’invités pour commenter la participation des femmes espagnoles aux Jeux et raconter leur expérience dans cette compétition. Le programme sera composé d’enregistrements de soixante minutes, entre le 26 et le 30 juillet et les 2 et 6 août, qui seront diffusés sur les plateformes numériques.

De même, une vidéo a été officiellement présentée dans laquelle huit femmes de référence de différents domaines culturels comme l’Alaska, Hiba Abouk, Ana Rosa Quintana, Carmen Posadas et Ana Guerra, entre autres, se sont associés à Iberdrola pour transmettre toute leur énergie aux représentants de l’Espagne aux Jeux. De plus, lors de la célébration de l’acte, Les participants ont pu profiter de la musique en direct avec Ana Guerra et d’une émission de cuisine avec une autre des femmes phares de la vidéo, Samantha Vallejo-Njera., le chef et la femme d’affaires ont assisté à l’événement pour donner une masterclass de cuisine saine en direct.

Iberdrola, pionnière dans la promotion du sport pratiqué par les femmes

La promotion des sports pratiqués par les femmes est devenue un levier clé pour Iberdrola et la promotion d’une réelle égalité entre les hommes et les femmes, une de ses valeurs essentielles. Iberdrola est devenue en 2016 la première entreprise à s’engager fermement et mondialement en faveur de l’égalité et de l’autonomisation des femmes par le sport. Actuellement, la société soutient 16 fédérations : gymnastique, triathlon, rugby, canoë, badminton, football, handball, volley-ball, hockey, tennis de table, athlétisme, karaté, boxe, surf, sports de glace et escrime. Il nomme également 22 ligues, toutes de la plus haute catégorie, et 35 autres compétitions.

Parallèlement, l’apport de ressources, d’installations, de services médicaux et d’arbitres ainsi que la promotion et le parrainage d’initiatives par Iberdrola n’ont pas seulement aidé augmenter de 39% le nombre de fédérés dans les disciplines précitées -jusqu’à plus de 300.000-Au contraire, il permet aux athlètes espagnols d’élite qui ont développé leur carrière sportive dans d’autres pays de revenir concourir en Espagne, contribuant ainsi à augmenter le niveau et la visibilité des compétitions nationales.