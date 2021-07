Jeux Olympiques 2021 : Jour 1 des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en direct

Bonjour et bienvenue dans le live de ce premier jour de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Après une émotion Cérémonie d’ouvertureC’est au tour de ce que nous voulons vraiment voir, les différentes compétitions. Nous avons une journée pleine de sport, avec plusieurs événements importants. Parmi eux, le cyclisme sur route, où pourrait tomber la première médaille espagnole avec l’équipe nationale dirigée par Alejandro Valverde. COMMENCER!

Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 1re journée en direct

Les sports qui couvrent cette première journée sont nombreux. Les éliminatoires des skiffs féminins sont déjà en cours. Aviron. Il y a aussi Tir, Badminton Tennis de table, escrime, judo… A 2:00 le volleyball de plage féminin et et le volley-ball masculin avec l’Italie-Canada. À cette époque également, le handball masculin commence avec Norvège-Brésil. A 2:50 le haltérophilie féminine avec une finale, les 49kg.

On vous dit plus de choses et plus de sport car la journée est longue et avec beaucoup plus d’essais. Mais restez avec ces horaires : à 4h00, le test de cyclisme sur route hommes avec Alejandro Valverde et compagnie à la recherche d’une médaille, et Pedro Sousa – Alexandre Davidovitch au tennis. A 6h00 en tennis, mais féminine, la Paula Badosa – Kristina Mladenovic, et à 8h00 le doublé entre Carla Surez et Garbie Muguruza Blanco – Alison Van Uytvanck et Elise Mertens. TELLEMENT À RACONTER !!

Déjà dans la séance de l’après-midi à Tokyo (matin en Espagne) à 9h15 du handball masculin avec un grand match : Allemagne – Espagne. Et à 10h00 encore le tennis avec Pablo Carréo contre Tennys Sandgren.