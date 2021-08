Jeux Olympiques 2021 : Jour 11 des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en direct : l’Espagne, avant le “super mardi” pour marquer son tableau des médailles

in

Bienvenue à onzième jour des JO de Tokyo, un jour marqué en rouge, un beau super mardi dans laquelle l’Espagne a la possibilité de remporter sept médailles et d’en mettre d’autres sur la bonne voie. Une journée pour profiter, prendre une bonne tasse de café et aller se verser, car aujourd’hui, dormir est presque un péché.

Nous avons les trois sports d’équipe majeurs dans la catégorie des hommes, handball, basketball Oui Football (dans cet ordre d’apparition) risquant sa vie à la croisée des chemins. Entre, l’équipe féminine de water-polo fera de même. Avant tout ça, la bougie peut nous donner beaucoup de joie. Il y a quatre Medal Races et dans trois d’entre elles, il y a une sérieuse option de médaille pour les athlètes espagnols.

Nous avons aussi canoë, où nous aspirons à nous faufiler dans deux bateaux lors de finales qui se joueront entre 4h30 et 5h00. Bien sûr l’athlétisme avec, entre autres, des séries de 1500 ou l’exceptionnel Katir à la recherche de la finale des 5000. Et la boxe, déjà dans notre matin, où Gabriel Escobar vous pouvez vous qualifier pour les demi-finales et remporter une autre médaille. Allons à quoi, il y a beaucoup à dire. À profiter!

Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 11e journée en direct