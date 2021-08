Jeux Olympiques 2021 : Jour 12 des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en direct : tour du porte-étendard Sal Craviotto

in

Bienvenue au douzième jour des Jeux Olympiques de Tokyo, le lendemain du jour où la délégation espagnole a remporté trois médailles olympiques. Un parcours pour agir Craviotto au sel, l’un des porte-drapeaux espagnols. Recherchez les demi-finales du K1 200.

L’option de médaille la plus claire pour l’Espagne ce mercredi est el 470 de Jordi Xammar et Nicols Rodrguez en voile. Les Espagnols affronteront la Medal Race en troisième position et ils ont de bonnes chances de terminer sur le podium. L’or est déjà condamné, mais il peut être en argent ou en bronze.

En équipes, le water-polo masculin et le basket féminin chercheront les quarts finale contre les États-Unis et la France, respectivement. Et il y aura aussi une participation espagnole en athlétisme, avec plusieurs finales. Allons-y.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 12e journée en direct