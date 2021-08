Jeux Olympiques 2021 : Jour 13 des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en direct : plusieurs options de médailles à l’aube

Jour 13 à Jeux, qui sera le jour de la chance pour Espagne. Nous avons une nuit à ne pas dormir et dans laquelle le bruit des métaux réveillera ceux qui osent ronfler. Sandra Sanchez, notre meilleur atout, ouvrir le feu en karaté avec l’élimination et la qualification ; la légion de canoéistes cherche d’abord les finales puis les médailles, on a du skate, on a de l’athlétisme, on a du golf… Un petit matin pour rêver.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 13e journée en direct

L ‘AGENDA. LES HORAIRES DE L’ESPAGNOL

La première chose, vous me demandez plus tard. A quelle heure les Espagnols concourent-ils ? Eh bien, Alberto Martnez a ouvert la journée en eau libre, où il a terminé dix-huitième. Carlota Ciganda et Azahara Muoz s’affrontent également en golf après une belle première journée. A 2h00 nous avons la qualification de skate park avec Danny Len et Jaime Mateu, en même temps Urea s’attaque au décathlon au stade olympique, à 2h37 Arvalo et Craviotto veulent se qualifier pour la finale du K1 200 mètres… Tous les horaires espagnols et les options de médailles, ici.

Très bonne nuit! Vous vous souvenez du Super mardi ? Bon, ce n’était rien comparé à ce que nous pouvons vivre ce jeudi. Et les joies doivent arriver très tôt, dès le petit matin. Sandra Snchez et Sal Craviotto tête une affiche dans laquelle nous avons plusieurs options de médailles dans divers sports. Je ne sais pas s’ils nous donneront des yeux pour autant d’écran. Nous avons commencé!