Jeux Olympiques 2021 : Jour 14 des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en direct

in

Nous commençons par une nouvelle journée des Jeux Olympiques de Tokyo, le quatorzième du calendrier. Le premier test de la journée a commencé à 22h30, heure espagnole, avec le 50 kilomètres à pied, auquel ils participent Chuso Garca Bragado, Marc Tur et Luis Manuel Corchete. Pour Bragado, ce sont ses huitièmes Jeux. Une véritable légende de l’athlétisme espagnol.

Dans canoë nous avons la participation du navire K4-500, avec Sal Craviotto, Marcus CooperWalz, Rodrigo Germade et Carlos Arvalo.

Dans karaté, Damin Quintero essayez de suivre le chemin doré balisé par Sandra Snchez. Quintero est numéro un au classement mondial et meilleur de tous les temps en kata.

Au cours de la session du matin à Tokyo, nous garderons également un œil sur les Le golf, avec la participation de Carlota Ciganda et Azahara Muoz. Plus tard, nous mettrons à nouveau l’accent sur l’athlétisme avec Mohamed Katir en 5000, dans le water polo vivre l’Espagne-Serbie et dans la natation artistique.