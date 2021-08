Jeux Olympiques 2021 : Jour 16 des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en direct : le marathon met la touche finale avec Kipchoge comme favori

in

Bienvenue à la seizième et dernier jour des JO de Tokyo, dans laquelle l’Espagne cherche ta dix-huitième médaille dans le match pour le bronze de water-polo masculin. La touche finale aux championnats est donnée par le marathon masculin, où le Kenyan Eliud Kipchoge partie comme favori.

Les championnes olympiques de basket-ball et de handball féminin seront également connues, et les dernières médailles de cyclisme sur piste et de boxe seront distribuées. Les États-Unis peuvent-ils atteindre 38 médailles d’or en Chine ? Il est à deux médailles d’or, avec 36. En nombre de médailles, la délégation américaine est clairement en tête avec 108, contre 87 des Chinois.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 16e journée en direct