Jeux Olympiques 2021 : Jour 2 des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en direct : Simone Biles entre en scène, Mireia Belmonte…

Bonne nuit à l’aube et bienvenue au en direct de ce deuxième jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Après le bon goût dans nos bouches qui nous a quitté le jour de l’ouverture avec la médaille d’argent d’Adriana Cerezo En Taekwondo, nous arrivons au deuxième jour, qui est plein d’événements intéressants. Aujourd’hui pourrait être le jour de Mireia Belmonte, mais il existe également de nombreuses options en judo et en taekwondo. COMMENCER!

Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 2e journée en direct

SURF : ROUND 1 MÂLE

Le premier sport d’aujourd’hui a été le surf, qui a débuté à Tsurigasaki Surf Beach avec le premier tour masculin. Il y a cinq séries pour ensuite laisser place à autant de premier tour féminin. Ensuite, ce sera le tour 2 des deux catégories.

Rio Waida, d’Indonésie

Nous commençons par passer en revue ce que nous allons vivre ce dimanche 25 juillet, car c’est beaucoup, à la fois pour les intérêts espagnols et dans d’autres sports. Par exemple, c’est aujourd’hui le jour où l’appel à être l’une des reines des Jeux Olympiques entre en scène : Simone biles.

Pour nos intérêts, nous devons être attentifs à Mireia Belmonte lors de la finale du 400m style femmes à 4h12. C’est aussi un jour pour remarquer Javier Prez dans la catégorie -68 kg de Taekwondo. Commencer à 4:10 Heures. Ana Prez (-52 kg) et Alberto Gaitero (-66 kg) sont également protagonistes en judo à partir de 4h30 Heures.

Beaucoup tennis, avec Carlas Surez, Muguruza, Sorribes et les duels de double. Tout à partir de 4h00 du matin. il vers le bougie, qui entre en lice à 5 heures du matin avec Cristina Pujol en Laser Radial Femme, Ange Granda en RS : X mâle, Joël Rodriguez en Laser Masculin et Blanca Manchn en RS : X Femelle. Vélo de route féminin, aviron, équitation, tennis de table et canoë ils seront également opérationnels. Et faites attention car les filles du gymnastique rythmique ils commencent également à 10h05.

Dans les sports d’équipe, reprenez à tour de rôle les hockey sur gazon masculin, qui affronte la Nouvelle-Zélande à 3 heures du matin, et pour le féminin, qui fait ses débuts contre l’Australie à 13h45. Handball féminin à 12h30 contre la Suède. Et en Football en même temps contre l’Australie. A 11h20 garçons de water-polo contre la Serbie. Et aujourd’hui le Équipe de rêve en fin de journée contre la France.