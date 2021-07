in

Mis à jour le 28/07/2021 – 01:54

Bonne nuit et/ou bonjour !! Commence le cinquième journée olympique des Jeux de Tokyo 2020 chargé d’illusion pour la représentation espagnole. Aujourd’hui c’est mercredi, aujourd’hui c’est le 28 juillet et aujourd’hui c’est le jour de Niko Shera. Le judoka espagnol, actuel double champion du monde, est le favori des médailles dans sa catégorie des -90 kg et à partir de 4h00 nous le suivrons avec Mara Bernabu dans la catégorie des -70 kg.

Le tatami pourrait détenir la quatrième médaille de l’expédition espagnole après les succès de Adriana Cerezo, David valéro Oui Maialen Chourraut. Un bouton de trois médailles qui, pour l’instant, améliore nos dernières participations olympiques dans une première semaine qui se fait habituellement quelque chose en montée avant l’habituelle pluie de métaux des derniers jours de compétition.

Sur l’équipe du matin (tôt le matin en Espagne) le fosse olympique individuelle nous sommes très intéressés par Fatima Glvez Oui Alberto Fernández viser haut, ainsi que la aviron et la bougie. Au tennis, Carréo Oui Davidovitch ils chercheront les huitièmes pendant que Muguruza Oui Badosa ils jouent la passe en demies. Nous avons aussi du tir à l’arc (Ins de Velasco), boxe (Gazi Khalidov), hockey sur gazon féminin, canoë slalom (Nuria Villarubla en C1 et David Llorente en K1), et des contre-la-montre sur route avec Mavi garca Oui Ion Izaguirre.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 5e journée en direct