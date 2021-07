Jeux Olympiques 2021 : Jour 8 des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en direct : la ‘TRIarmada’, pour donner la cloche au relais mixte

Mis à jour le 31/07/2021 – 00:27

Bonne nuit en Espagne… et bonjour au Japon. La neuvième journée de ces Jeux commence fort avec l’épreuve passionnante de la relais triathlon mixte, avec Mario Mola, Mriam Casillas, Fernando Alarza et Anna Godoy, qui fait ses débuts au calendrier olympique.

Aux premières heures du matin, nous aurons également Le golf, avec la troisième manche de la compétition masculine à laquelle ils participent Jorge Campillo Oui Adri Arnaüs, en plus d’une autre modalité qui fait ses débuts dans les Jeux comme le fosse olympique mixte dans lequel Alberto Fernndez et Ftima Glvez chercheront à enlever l’épine de ne pas pouvoir accéder aux finales individuelles. Que personne ne s’endorme !

Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 6e journée en direct

ANNA GODOY sort de l’eau en cinquième position marquant un temps de 3:45 minutes et entre dans le groupe de tête pour affronter le tronçon rapide de 6,8 kilomètres sur deux roues

COMMENCER LE TEST AVEC 16 PARTICIPANTS

Les favoris pour les médailles sont la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, avec quatre représentants très puissants chacun. L’Espagne cherche à surprendre avec une équipe indienne dans laquelle Anna Godoy ouvrir le concours suivi de Image de balise Fernando Alarzà, Mriam Casillas Oui Mario Mola.

Le relais de triathlon mixte fait ses débuts aux Jeux Olympiques et s’annonce comme l’une des épreuves les plus spectaculaires du calendrier. Quatre triats, deux femmes et deux hommes (dans l’ordre MHMH), ils doivent effectuer chacun un ‘mini-triathlon’ en distance supersprint (300 mètres de natation, 6,8 kilomètres à vélo et 2 km. pressé) avant de passer la main à votre partenaire.