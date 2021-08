Jeux Olympiques 2021 : La « bouteille olympique » entre en scène comme arme politique à Tokyo

En dehors de l’angle des caméras de télévision et aussi du plateau des Jeux Olympiques, l’événement sportif est une arme de jet entre l’opposition et le gouvernement ces jours-ci avec l’augmentation des infections (247 % d’une semaine sur l’autre), jusqu’à plus de 10 700 en une journée, et le refus de plusieurs citoyens aux Jeux avaient eu lieu.

On observe chaque matin aux abords que deux des journaux Les plus importants du pays, le ‘Asahi Simbun’ et le ‘Yomiuri Simbun’, ne donnent aucune nouvelle en dehors de la compétition. La première critique le Premier ministre Yoshihide Suga ; la seconde s’est ouvertement prononcée en faveur de la célébration de Tokyo 2020.

Dans son numéro du dimanche, le ‘Assahi Simbun’ a publié un rapport dans lequel il dénonce que tandis que des millions de personnes à Tokyo “restent chez elles collées à leur téléviseur pour regarder les Jeux olympiques, beaucoup d’autres font la fête dans les parcs tous les soirs, buvant des canettes d’alcool tout en applaudissant les médailles des Jeux olympiques. athlètes japonais”.

L’effet positif des Jeux

Du Gouvernement, le maximum responsable dans la lutte contre le Covid, Yasutoshi Nishimura, souligne que l’effet des Jeux a été positif pour que les gens restent chez eux et qu’il y a moins de mouvement, ainsi que le télétravail mis en place dans l’état d’urgence et qui se poursuivra jusqu’à fin août, après les Jeux. Paralympique.

Dans le rapport, ils dénoncent qu’au parc Yoyogi, à côté de l’endroit où se déroulent les compétitions de handball et de badminton, des foules de jeunes, plus de 300, se sont rassemblées pour célébrer le record de la médaille d’or aux Jeux olympiques au Japon avec des boissons alcoolisées et de la nourriture, tandis que les compétitions se poursuivaient via le mobile. Le journal recueille le témoignage de plusieurs jeunes qui sont conscients de la virulence du Covid-19, mais qui estiment qu’il ne se propage pas facilement à l’extérieur.

Pendant ce temps, l’autre journal ouvre sa couverture avec les nouvelles que Covid-19 avait diminué le taux de natalité au Japon.