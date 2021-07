in

Guillermo Garca, envoyé spécial de BRAND, analyse comment s’est passé la journée au Japon où l’Espagne a ajouté deux nouvelles médailles. Il y en a déjà cinq au total. Le quatrième est arrivé au tir grâce à Alberto Fernndez et Ftima Glvez, tandis que le cinquième a conquis Pablo Carreo après s’être débarrassé de Nole Djokovic. De plus, les Guerreras ont perdu, en football nous sommes déjà en demi-finale et attendons le Japon…