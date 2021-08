in

Après le Jeux olympiques de Tokyo, les autorités russes ont honoré leurs médaillés lundi lors d’une cérémonie au Place Rouge dans lequel il ne manquait pas critique du prétendu traitement injuste de certains athlètes russes lors de certaines disciplines olympiques.

“Vous avez couvert la bouche des politiciens. Vous avez défendu votre dignité, l’honneur du sport. Vous avez montré qu’un athlète propre n’a pas peur des intrigues”, a-t-il déclaré. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, s’adressant aux athlètes sur une scène sur les pavés de la place.

La gymnastique rythmique, à l’honneur

Dans Russie ça pique encore défaite de la triple championne du monde, Dina Avrina, devant Israël Ashram de Linoy en finale de gymnastique rythmique, ce qui n’est pas arrivé depuis Atlanta 1996.

Avrina, qui était l’un des invités de la Place Rouge, Je n’ai pas chargé cette fois les encres contre Israël, bien que le président de la Comité olympique russe (COR), Stanislav Pozdniakov, il a tenu à critiquer les juges. Bien que les critiques se soient atténuées au fil des heures, beaucoup en Russie ils considèrent toujours la défaite de Avrina et ils l’associent au désir de mettre fin par tous les moyens à l’hégémonie russe en gymnastique rythmique.

Chèvre, souviens-toi de ça Avrina a concouru malgré avoir été blessé. “La blessure [de columna vertebral] ça m’empêche de marcher, de m’allonger, de m’asseoir. C’est tout le temps douloureux. Quand je commence à sauter et à me pencher, j’ai mal à la jambe. C’est très dur », a déclaré l’athlète après avoir obtenu l’argent en finale individuelle. À cela s’ajoute, désormais, le question sur son avenir sportif depuis propre Dina Avrina il ne pense pas pouvoir continuer sa carrière.

Les fantômes du dopage

Une autre des ombres qui ont hanté le Comité olympique russe pendant ces Jeux, elle était motivée par la se doper et les critiques que certains de ses athlètes ont reçues.

A propos, Lavrov il a insisté auprès de la presse sur le fait que les athlètes russes « brillaient malgré des démonstrations évidentes de partialité ». “Il n’y en avait pas tant que ça, mais ils étaient absolument évidents. Nous avons parlé de athlètes propres et tous les membres de l’équipe russe à ces Jeux étaient propres. Mais nous avons aussi besoin (…) de juges propres“il ajouta.

L’une des stars de l’événement était le champion olympique de saut en hauteur, Mara Lasitskene, qui a participé à ses premiers Jeux après n’avoir pas pu jouer ceux de Ro en raison du dopage d’État.

Lasitskene, triple champion du monde de la spécialité, était le chargé de hisser le drapeau tricolore avant que tous les assistants ne chantent l’hymne russe devant les murs de la kremlin.

Mara Lasitskene (28) hissant le drapeau de la Russie lors de l’acte d’hommage.Maxim Shipenkov.

Les résultats à Tokyo

L’équipe russe a obtenu 20 médailles d’or, 28 d’argent et 23 de bronze (71 médailles), un résultat mieux que prévu pour lui COR (Russie a remporté un total de 56 métaux aux Jeux de Ro), mais pas dans la position occupée dans le tableau des médailles.

Le COR aspirait à monter sur le podium à côté de Etats-Unis Oui Chine, mais sa position finale est tombée au Cinquième place, dépassé par Japon, qui a obtenu 27 ors et 58 métaux et le Royaume-Uni, avec 22 médailles d’or et 65 médailles.

Russie est allé à Tokyo avec plus de 300 athlètes, mais pas de drapeau ni d’hymne pour la suspension de deux ans du Agence mondiale antidopage (AMA).

Au lieu de l’hymne et du drapeau tricolore, les champions olympiques russes ont dû être confirmés dans la capitale japonaise avec un drapeau neutre avec l’acronyme ROC du Comité olympique russe, et une mélodie au piano du légendaire compositeur russe Piotr Tchaïkovski.