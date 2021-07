Jeux Olympiques 2021 : la télévision sud-coréenne s’excuse pour sa couverture offensante à l’ouverture des Jeux Olympiques

in

Le président de la chaîne de télévision sud-coréenne Société de radiodiffusion Munhwa (MBC) s’est excusé publiquement aujourd’hui pour la couverture par la chaîne de la Ouverture de Tokyo 2020, dans lequel vous avez utilisé stéréotypes offensants faire référence à certains pays.

“En tant que directeur général responsable du contenu de MBC, j’offre mes plus sincères Pardon avec la tête inclinée devant ceux qui ont dû subir notre couverture imprudente et imprudente et aux téléspectateurs nous avons déçu”, a déclaré le président de l’entité lors d’une conférence de presse, Parc sun-jae, après avoir offert trois salutations sincères.

Lors de la cérémonie d’ouverture, lors du défilé de toutes les délégations nationales présentes à Tokyo 2020, la chaîne a accompagné l’apparition de chacune d’entre elles d’une série de textes et images censés être représentatifs de chaque pays.

À Ukraine, MBC a utilisé une image de la centrale nucléaire de Tchernbil, l’épicentre en 1986 de ce qui à ce jour a été le pire accident dans une centrale atomique, et pour Haïti, une photo d’émeutes de rue et un texte qui parlait de la stagnation de la situation politique en raison du récent assassinat du président Jovenel Moïse.

Dans le cas d Iles Marshall, la chaîne a écrit que l’archipel servait de terrain d’essai pour le programme d’armes nucléaires américain et au moment de la présentation Espagne une série d’attractions touristiques a été labellisée (« Tauromachie, flamenco, Gaud et Mijas ») accompagné de photos d’une corrida, de la Sagrada Familia et de l’équipe de football.

Park a déclaré que la société “Je ferai tout mon possible pour éviter que quelque chose comme ça ne se reproduise”, que les processus de production de la chaîne seront renouvelés et qu’ils veilleront à ce que leurs créateurs de contenus respectent « valeurs humaines universelles et diversité culturelle ».

Une autre polémique

Park a également présenté ses excuses aux habitants de roumain, en raison d’une autre polémique lors de la diffusion ce dimanche du match de football masculin de Tokyo 2020 entre l’équipe sud-coréenne et celle du pays des Carpates.

Pendant la pause, la station a diffusé une banderole indiquant “merci Marine” en référence à la centrale Marius marin, qui a mis un propre but pour donner l’avantage aux Asiatiques en première mi-temps.

Park a également déclaré qu’il avait envoyé des lettres d’excuses aux ambassades de Ukraine et roumain, mais pas à ceux de Haïti ou Îles Marshall, qui manque de représentation diplomatique sur le sol sud-coréen.