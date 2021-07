Une nouvelle enquête publiée par Nintendo of America et l’Université d’Oxford espère explorer la corrélation entre le temps de jeu d’Animal Crossing: New Horizons et le bien-être mental des joueurs. Apparemment envoyée à certains titulaires de compte Nintendo, l’enquête commence par interroger les personnes interrogées sur leur récente durée de jeu New Horizons. Les questions […] More