Jeux Olympiques 2021 : Laurel Hubbard, pour une médaille historique de la ‘double bulle’

Gavin Hubbard maintenant ça s’appelle Laurier Hubbard et elle est la première athlète transgenre à participer à des Jeux Olympiques. Je le ferai à Tokyo en participant à la discipline d’haltérophilie, dans la catégorie la plus élevée (+ 87 kilos). A 43 ans, Hubbard sera la plus âgée de sa discipline.

L’athlète Laurel Hubbard concourt à Tokyo en tant que première transgenre au Gamesatlas

La Néo-Zélandaise, qui à 35 ans a achevé sa conversion de Gavin à Laurel Après avoir terminé un processus hormonal complexe, elle a été sélectionnée par son pays après avoir rempli tous les critères d’éligibilité établis par le Comité International Olympique (CIO) qui, à partir de 2015, permet aux athlètes en transition vers le sexe féminin d’être du jeu tant que leurs niveaux de testostérone sont inférieure à 10 nanomoles par litre pendant au moins 12 mois avant la compétition.

Cette fille de l’ancien maire de Ville d’Auckland il a de sérieuses options pour se battre pour les médailles, au moins pour le bronze. L’annonce de sa participation au Japon a suscité des réactions de différentes natures, souvent négatives. Certains renversés par des collègues de leur propre discipline. “Je suis reconnaissante et honorée pour la gentillesse et le soutien que tant de Néo-Zélandais m’ont apportés”, a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par le Comité olympique néo-zélandais au début des critiques. Son choix a d’ailleurs fait qu’une jeune femme haltérophile du pays (Nimi Manumua, 21 ans) resterait chez elle alors qu’elle avait les conditions pour être à Tokyo.

Des rivaux comme le Belge Anna Van Bellinghen, qui a concouru à son propre poids, était très réticente : « Quiconque a entraîné l’haltérophilie à un niveau élevé sait que cela est vrai. Cette situation particulière est injuste pour les sports et les athlètes. C’est une blague de mauvais goût. Européen.

Honnêtement, cela ne me semble pas juste. Vous devez accepter les normes du CIO, mais c’est une question non résolue qui doit être étudiée à l’avenir. Constantin Iglesias

Dans la même ligne, il est indiqué Constantin Iglesias, Président de la Fédération espagnole, consulté par MARCA: « Honnêtement, cela ne me semble pas juste. Il faut accepter les règles du CIO, mais c’est une question qui n’est pas résolue et qui devrait être étudiée à l’avenir. J’ai vu cette personne concourir quand il l’a fait avec le Sûrement pas Il se serait qualifié pour l’épreuve masculine et à la place il a des options de médailles ici. Il est clair que selon la loi, en ce moment, c’est légal, mais c’est injuste parce qu’il a plus de force et sa masse ne peut pas changer dans un peu de temps. Il concourt depuis de nombreuses années. avec des hommes et, vraiment, je pense que c’est une mauvaise chose pour ces Jeux. Plus tard, il y aura des réunions pour aborder et résoudre ce problème. ”

Ce que souligne Iglesias est corroboré par les résultats : depuis qu’elle a concouru chez les femmes, elle a remporté une médaille d’argent à la Coupe du monde 2017 et une médaille d’or aux Jeux du Pacifique 2019 à Samoa. Précisément cette médaille a soulevé une grande agitation qui l’accompagne jusqu’à ces Jeux. Peu de temps avant, en 2015, ils avaient déjà tenté de l’exclure du Commonwealth Juices. En fin de compte, elle n’a pas concouru, même si elle a réclamé une blessure compliquée. Hubbard a été tourmenté par la douleur jusqu’à cet été même. “Il a du courage et de la persévérance. Il a réussi à se remettre d’une blessure qui a mis sa carrière en danger en 2018”, a-t-il récemment noté. Richie Patterson, haltérophile en chef néo-zélandais.

Vous pourrez ouvrir un peu plus l’esprit de ce sport qui a toujours été considéré comme masculin, des toux brutes, et dont désormais de nombreux stigmates qui lui sont associés seront supprimés. Josu Brachi à MARQUE

Afin de Josu Brachi, olympien espagnol, « sa participation sera bonne car s’il concourt c’est parce qu’il le peut. Il va pouvoir ouvrir un peu plus l’esprit de ce sport qui a toujours été considéré comme des hommes, des brutes, et qui maintenant beaucoup qui avait des associés. ” Le sévillan, qui a remporté deux médailles dans le Championnat d’Europe d’haltérophilie (or en 2018 et argent en 2016, tous deux dans la catégorie des 56 kg), rappelle dans ce journal que son inclusion “est légale et que, bien qu’il ait déjà concouru en tant qu’homme, cela n’affecte pas ses performances actuelles”.

Une bulle dans la bulle

En pleins Jeux Covid-19, où les athlètes sont isolés dans un village olympique qui ajoute chaque jour de nouveaux cas positifs, Hubbard vit dans une autre bulle parallèle. La pression sur leur présence au Japon ne s’arrête pas dans leur pays. L’intérêt de connaître ses sentiments avant l’événement olympique s’est accru dans le monde entier. Comme ils le soulignent depuis leur service de presse, “Notre relation avec les médias est très positive. Naturellement, la participation du premier athlète ouvertement transgenre aux Jeux suscite un grand intérêt international.”.

Chaque semaine, des dizaines de demandes d’interview arrivent dans sa boîte aux lettres. Tout le monde veut parler à la femme qui a marqué l’histoire et veut continuer à le faire en réussissant une compétition dont elle a ouvert la voie. Ses compatriotes le bordent avant d’entamer une compétition où sa performance suscitera des commentaires. Malgré tout, ils le voient calme et insensible à toute critique. Concentré uniquement sur la compétition sans penser aux connotations que leur participation peut avoir.

De femme à femme

Pour la barre espagnole Alba Sanchez, le fait que Hubbard pouvoir concourir dans la capitale japonaise est quelque chose de positif : « De mon point de vue cela me semble bien pour deux raisons : morale et scientifique. J’ai fait une petite recherche sur ces questions car je connais une personne qui fait du Powerlifting qui était auparavant un homme et Elle est maintenant une femme et concourt dans la catégorie féminine. La première chose est pour une question morale. Ces personnes doivent être acceptées. Elles souffrent en étant des femmes à cent pour cent, dans le sens du changement d’hormones . Cette personne transgenre doit être reconnue pour la personne qu’elle est maintenant et non la personne qu’elle était avant. J’ai aussi un ami, qui était une femme avant et maintenant un homme, qui a beaucoup souffert parce qu’il voulait un changement rapide », a-t-il explique de l’autre côté du téléphone.

De mon point de vue cela me semble bon pour deux raisons : morale et scientifique Alba Snchez dans MARQUE

Mais ce n’est pas seulement une question morale : “Par contre, en termes de science, je ne pense pas qu’il soit juste que les gens disent que c’est un homme et qu’il a plus de force et qu’il doit rivaliser avec les hommes. C’est incertain. D’après ce que j’ai lu, si un homme qui est maintenant une femme veut rivaliser avec les femmes, il doit avoir une analyse qui prouve que les hormones sont féminines. Qu’ils ne puissent pas rivaliser parce qu’ils ont plus de force qu’une femme par nature est faux car cela est démontré dans l’analyse hormonale. Cette partie ne va pas beaucoup influencer et c’est pourquoi cela me semble bien. Il ne me semblerait pas que si des tests n’étaient pas faits et que c’était simplement à cause du ressenti d’une personne, mais il y en a, et on étudie si cela peut influencer lorsqu’il s’agit d’être supérieur aux autres ou non. C’est ce qui s’est passé dans le cas de Hubbard, donc je pense que c’est génial et je pense que cela devrait être normalisé. »

Changements futurs possibles

Une théorie qui n’approuve pas Ross Tucker, spécialiste de la physiologie du sport, qui affirme que “baisser le niveau de testostérone n’efface pas les différences biologiques entre hommes et femmes”. Le débat, difficile à trancher, reste plus ouvert que jamais malgré le changement de règlement 2015. Après ces Jeux, qu’Hubbard remporte une médaille ou non, la règle sera à nouveau étudiée. Pendant ce temps, Laurel continue dans sa double bulle concentrée à la recherche de son prix.

Les Espagnols de Tokyo préfèrent ne pas se mouiller

David Snchez, Andrs Mata et Marcos Ruiz ils étaient ce jeudi à “Réveillez-vous San Francisco” (Radio MARCA) avec David Scnhez et Jos Rodrguez. Ils ont préféré esquiver cette question. “Ceux qui sont les plus touchés sont les filles, nous n’avons pas une vision très claire et nous préférons ne pas entrer”, ont-ils souligné à la radio sportive.